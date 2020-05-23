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“Kadroya girmek” için birbirlerine girdiler! İstanbul’da otobüs şoförlerinin silahlı, bıçaklı kavgasında kan döküldü

İstanbul’da iki otobüs şoförü arasında 'kadroya girme' tartışması nedeniyle çıkan silahlı, bıçaklı kavgada, 2 şoför de yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirilirken, şoförlerden birinin eşi olduğu öğrenilen bir kadının da olay nedeniyle şoka girdiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 15:36:00 -

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde 'kadroya girme' tartışması nedeniyle 2 otobüs şoförü arasında silahlı, bıçaklı kavga çıktı. Kavgaya karışan 2 kişi yaralanırken, boynundan yaralanan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılardan birinin eşi olduğu öğrenilen bir kadının ise olay yerinde şoka girdiği görüldü. Yaralıların ambulansa koyulduğu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Sancaktepe’de iki otobüs şoförü arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada iki şahıs da yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) taşeron olarak çalışan şahısların kadrolu işçi olabilmek vaadiyle aralarında para alışverişi olduğu, bu olaydan ikisinin de mağdur olduğu ve yaşanılan mağduriyetten birbirlerini sorumlu tutmaları sebebiyle kavga ettikleri öğrenildi.

Sancaktepe’de saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre adları A.A. ve F.G. olan iki otobüs şoförü arasında bıçaklı ve silahlı kavga çıktı. Kavgada A.A. isimli şahıs belinden çıkarttığı silahla F.G. isimli şahsa ateş ederek bacağından yaraladı. F.G. ise bıçakla saldırdığı A.A’yı göğüs ve boğaz kısmından yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan A.A.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Aralarında para alışverişi varmış

İki şahsın da İBB’de taşeron olarak çalışan otobüs şoförü oldukları öğrenildi. Şahısların kadrolu işçi olabilmek vaadiyle aralarında para alışverişi olduğu, bu olaydan ikisinin de mağdur olduğu ve yaşanılan mağduriyetten birbirlerini sorumlu tutmaları sebebiyle kavganın yaşandığı öğrenildi.

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Yorumlar

murat

AHA DA SIMDI KADROYA GIRERSIN. TABII ÖBÜR TARAFTA
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