Kadroya geçen taşeron işçilerin toplu iş sözleşmesi hakları

Hükümet ile kamu kesimi işçi sendika temsilcilerinin üzerinde anlaşmaya vardığı toplu iş sözleşmesindeki işçi hakları merak ediliyordu. Kadroya geçen taşeron işçilerin 2019 toplu iş sözleşmesi çerçevesinde alacakları çocuk yardımı ve eğitim desteği belli oldu.

Kamuda çalışan taşeron işçilere de çocukları için eğitim desteği yapılacak. Toplu sözleşme kapsamında her ay her bir çocuk için 25 TL alan taşeron işçilere, eylülde eğitim desteği verilecek. Desteğin tutarı ilkokulda okuyan çocuk için 100 TL , ortaokullar için 110, lise için 120 TL, üniversite için 140 TL.

Hükumet emekliye ikramiye müjdesinin ardından 3.5 milyon kamu çalışanının yüzünü güldürecek reform niteliğinde adımlar atmaya hazırlanıyor. Kadroya geçen 4/D statüsündeki işçilere enflasyon farkı ödemesi yapılacağı açıklandı. Yüksek Hakem Kurulunun aldığı karara göre ise kamudaki taşeron işçilere 2020 ekim; yerel yönetimlerdeki taşeron işçilere de 2020 haziran ayına kadar her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam yapılacak. İkinci görüş yazısında ise sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerin ücretlerinin kadroya alınırken işçiyle idare arasında imzalanan iş sözleşmesine göre belirlenmesi gerektiği belirtildi.