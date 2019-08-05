Kadroya geçen işçilere yapılan son dakika toplu iş sözleşmesi zammı belli oldu

Toplu iş sözleşmesi kapsamında kadroya geçen taşeron işçilere yapılacak zam oranı binlerce 4D statüsünde çalışan işçiler için yakından takip edilmekte. İzmir'de imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında her işçiye ortalama 920 TL ile 1080 TL arsında zam yapıldı. Ayrıca işçilerin ikramiyeleri de yükseldi. İşte toplu iş sözleşmesi detayları.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer iki günde imzaladığı toplu iş sözleşmesi ile gündeme oturdu. Geçen gün İZENERJİ şirketinde imzalanan toplu iş sözleşmesine şirket büyesinde çalışan 800 taşeronadan geçen işçiyi de dahil etti. Bilindiği gibi yıllık zamları %4+4 şeklinde düzenlenen ve 696 sayılı KHK ile belediye şirketleri ve 4D sürekli işçi kadrosuna geçen işçiler enasyon farkı dahi almıyorlar. Yüksek Hakem Kurulu (YHK) toplu iş sözleşmesi taşerondan şirket işçiliği ve sürekli işçi kadrosuna geçen yaklaşık 900 bin işçiyi 2020 yılı sonuna kadar bağlıyor.

920 TL ile 1080 TL arsında zam yapıldı

Belediye şirketlerindeki başkanlar tarafından taşerondan kadroya geçen işçileri TİS'den yararlanabilmeleri için farklı formüller geliştiriliyor. Ancak 696 sayılı KHK ile kadroya geçen işçilerden TİS'den yararlandırılamayanlar oldu. İzmir'de imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında her işçiye ortalama 920 TL ile 1080 TL arsında zam yapıldı. Ayrıca işçilerin ikramiyeleri de arttı. Diğer KHK'lı taşerondan kadroya geçen işçiler için bir formül üzerinde çalıştıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer açıklamalarında "Sözleşmede yer almayan diğer KHK mağdur arkadaşlarımız mağduriyetini giderebilmek için, Meclis toplantımızda gündeme getireceğiz." ifadesini kullandı.