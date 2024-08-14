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Spor Kadrodan çıkarıldı: Trabzonspor'dan flaş sakatlık!
Spor

Kadrodan çıkarıldı: Trabzonspor'dan flaş sakatlık!

Yeniakit Publisher
2024-08-14 14:23:00 -
Kadrodan çıkarıldı: Trabzonspor'dan flaş sakatlık!

Trabzonspor, Stefan Savic'in sol bacak üst ön bölgesinde kas zorlanması tespit edildiğini kamuoyuna duyurdu ve Rapid Wien karşılaşmasında oynama imkanı bulunmaması sebebiyle kadrosundan çıkarıldığını bildirdi.

Trabzonspor, Stefan Savic'in sol bacak üst ön bölgesinde kas zorlanması tespit edildiğini kamuoyuna duyurdu ve Rapid Wien karşılaşmasında oynama imkanı bulunmaması sebebiyle kadrosundan çıkarıldığını bildirdi.

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanşında deplasmanda Rapid Wien'le mücadele edecek olan Karadeniz ekibi Trabzonspor'un yeni transferi Stefan Savic'ten taraftarı üzen bir açıklama geldi.

TRABZONSPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Tranzonsporun kamuoyuna duyurduğu resmi açıklamada yeni transfer Savic'in sakatlığı sebebiyle Rapid Wien karşılaşmasının kadrosundan çıkarıldığı ifade edildi.

Kulüp tarafından yapılan duyuruda, Trabzonspor'un Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor'la ile karşılaştığı mücadelenin ardından ağrı hisseden Savic'in sol bacak üst ön bölgesinde kas zorlanması tespit edildiği açıklandı.

Trabzonspor'un resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Net Global Sivasspor ile oynadığı maç sırasında sol bacağında ağrı hisseden oyuncumuz Stefan Savic’in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol bacak üst ön bölgesinde kas zorlanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun yapılan son kontrollerinde ağrısının geçmemesi üzerine Rapid Wien maç kadrosundan çıkartılmıştır" şeklinde bilgilendirme yapıldı.
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