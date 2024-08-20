Kadrodan çıkarıldı! Galatasaray’da Barış Alper şoku
Galatasaray, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz'ın kadrodan çıkarıldığını açıkladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsviçre'nin Young Boys takımına konuk olacak. Mücadele öncesi sarı-kırmızılı ekibe Barış Alper Yılmaz'dan kötü haber geldi.
KAFİLEDE YER ALMADI
Galatasaray; bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz'ın İsviçre’ye hareket eden kafilede yer almadığını açıkladı.
Yıldız futbolcunun durumuna yarın sabah yapılacak değerlendirmenin ardından karar verileceği belirtildi.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz, bugün İsviçre’ye hareket eden kafilede yer almadı. Futbolcumuzun durumuna yarın sabah yapılacak değerlendirmenin ardından karar verilecek.
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EURO 2024'teki başarılı performansının ardından Milli yıldız, Süper Lig'deki ilk 2 hafta maçında da 90 dakika sahada kalmış ve Konyaspor ağlarını havalandırmıştı.
GALATASARAY'IN KADROSU
Sarı-kırmızılı kulübün Young Boys maçları için UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:
Fernando Muslera, Günay Güvenç, Ahmet Şen, Davinson Sanchez, Leo Dubois, Derrick Köhn, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Michy Batshuayi.