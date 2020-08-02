Kadro Ferdi Kadıoğlu'nun üstüne yapılacak!

Fenerbahçe yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler birçok bölgeye takviye yapmaya hazırlanıyor. Bu çerçevede sol bek, sağ bek, stoper, orta saha, kanat ve golcü transferleri yapılacak.

Mevcut ilk 11'in büyük bölümü değişse de bazı isimler sabit kalacak.

Ferdi Kadıoğlu ilk 11'in vazgeçilmezi olacak

Kaleci Altay, Serdar Aziz, Luiz Gustavo ve kalırsa Vedat Muriç gibi isimler ilk 11'in değişilmezi olacak. Bu isimlere son haftalardaki çıkışıyla sürpriz bir oyuncu daha eklendi. Özellikle Beşiktaş derbisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan ve artık takım arkadaşlarının da büyük güven duyduğu Ferdi Kadıoğlu ilk 11'in değişilmez isimlerinden biri olacak.

Ferdi Kadıoğlu daha önceleri alternatif isim olarak düşünülüyordu. Aynı bölgede oynayan ve performansı yeterli görülmeyen Garry Rodrigues'in sözleşmesi devam etse de yollar ayrılabilir ya da kanat için yeni bir takviye gelebilir.

Ancak bu gerçekleşse bile Ferdi ilk tercih olacak.