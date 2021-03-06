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Spor Kadro dışı kalmıştı... Caner Erkin, Erol Bulut'u arayarak özür diledi
Spor

Kadro dışı kalmıştı... Caner Erkin, Erol Bulut'u arayarak özür diledi

Göztepe maçında oyundan alınmasına tepki gösterdikten sonra Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Caner Erkin'den sürpriz bir hamle geldi. Tecrübeli sol bek Erol Bulut'u arayarak özür diledi. Caner Erkin'in takıma dönmesiyle ilgili son kararı teknik heyet ve yönetim verecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 22:19:00 -
Kadro dışı kalmıştı... Caner Erkin, Erol Bulut'u arayarak özür diledi

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi kadroya dahil edilmeyen ve o günden beri kadroda yer almayan Caner Erkin konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

Özür diledi

Milliyet'in haberine göre, Fenerbahçe'de İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıkları devam ederken Trabzonspor maçı öncesinde teknik heyetin kararı doğrultusunda kadroya dahil edilmeyen Caner Erkin'den hamle geldi. Caner Erkin, Teknik Direktör Erol Bulut'u arayarak özür diledi.

 

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