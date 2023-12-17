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Spor Kadro dışı kalmıştı! Aboubakar'dan flaş Beşiktaş hamlesi
Spor

Kadro dışı kalmıştı! Aboubakar'dan flaş Beşiktaş hamlesi

Yeniakit Publisher
2023-12-17 14:49:00 -
Kadro dışı kalmıştı! Aboubakar'dan flaş Beşiktaş hamlesi

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, sosyal medyada kulübü takip etmeyi bıraktı.

Beşiktaş'ta bu hafta başında kadro dışı kalan 5 oyuncudan biri olan Vincent Aboubakar'dan flaş bir hamle geldi.

Kamerunlu golcü, sosyal medya hesabında Beşiktaş'ı takip etmeyi bıraktı.

Aboubakar, kadro dışı kalmasının ardından cumartesi günü antrenmana çıkmış ve atletik performans antrenörü Miguel Peiro Montanana ile çalışmıştı.

HASAN ARAT NE DEDİ?

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, kadro dışı kalan oyuncularla ilgili son olarak, "Aldığımız kadro dışı kararları etkili olmuştur. Bu oyuncular bizimle görüşerek gerekeni yapacaklarını ifade etmişlerdir. Ara transferde gerekli takviyelerin yapılması için çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş, pazartesi günü yaptığı açıklamada; Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Jean Onana ve Rachid Ghezzal'ın takım içi uyumsuzlukları ve performansları düşüklüğü nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.
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