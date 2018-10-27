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Kadro dışı bırakılmıştı! Celta Vigo'da Emre Mor gelişmesi

Celta Vigo teknik direktörü Antonio Mohamed, Emre Mor'un oynanacak olan Eibar maçında ilk 11'de oynayacağını açıkladı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 13:10
Kadro dışı bırakılmıştı! Celta Vigo'da Emre Mor gelişmesi

İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da teknik direktör Antonio Mohamed, bu sezon iki kez kadro dışı kalan ve sonra affedilen Emre Mor hakkında açıklamalarda bulundu.

EİBAR MAÇINDA İLK 11'DE

Antonio Mohamed, Emre Mor'un La Liga'da oynanacak Eibar maçında sahaya ilk 11'de çıkacağını belirtti.

Eibar maçı öncesinde konuşan Mohamed, ''Hedefimiz ligi ilk 8 içinde bitirmek. Sezon başında oynadığımız gibi oynamalıyız. Kazanmak zorundayız. Taraftara galibiyet borçluyuz. Takımda ufak değişikliklere de gideceğiz. Emre Mor, bu maçla 11'e dönecek.'' dedi.

(Sporx)

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 13:10
  1. Emre Mor
  2. Celta Vigo
  3. İspanya
  4. La Liga
  5. Eibar
  6. Antonio Mohamed

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