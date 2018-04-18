Kadro alamayan işçiler için yeni açıklama geldi!

Taşeron işçilerin kadroya geçiş süreci 2 Nisan itibari ile sona erdi. Bu kapsamda toplam 900 bin taşeron işçi kadro alarak sürekli işçi statüsüne geçti. Kadro alamayan binlerce işçi, durumlarının ne olacağını merak ederken bu çağrıya kulak veren Hak-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan basın toplantısında yaptığı açıklamada, kadroya geçen işçilerin memnun olduklarını fakat düzenleme sonrası kadro alamayan işçiler için yeni bir sürecin başlayacağını ifade etti.

SÜREÇ DEVAM EDECEK!

Hak-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut ARSLAN KİT işçileri ile kadro alamayan diğer işçiler için mücadelenin devam edeceğini belirtti. Yaptığı açıklamasında Arslan, " Bu düzenlemede kapsam dışında kalan KİT'lerde, araç kiralamada, hastanedeki yönetim sistemlerinde, sosyal tesislerde, yemekhanelerde çalışan ve bütünüyle kapsam dışı kalan arkadaşlarımızın bu kapsama alınması konusunda ciddi bir mücadelemiz var" ifadelerine yer verdi.