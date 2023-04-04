Kadri Gürsel’den ilginç seccade savunması! Kılıçdaroğlu’nu böyle aklamaya çalıştı

Canan Kaftancıoğlu'nun da bulunduğu kare için açıklama yapan Kılıçdaroğlu, seccadeye ayakkabı ile bastığı için tepki gösteren vatandaşları, 'Propaganda aparatı' olarak nitelendirdi ve durumun istismar edildiğini iddia etti.

Kılıçdaroğlu'nun bu kareyi alelacele çektirdiği ileri sürüldü ama bu fotoğraf karesinden sonra Kılıçdaroğlu'nun aynı yerde farklı isimlerle seccadeye basarak farklı kareler de çektirdiği ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun ikinci bir fotoğraf karesinde CHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı Av. Ali Acar ile aynı yerde ve Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basarak poz verdiği görülüyor. Ali Acar'ın ise sosyal medya hesabından seccadeye bastıkları kısmı kırparak fotoğrafı paylaştığı da ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun, farkında olmadan gerçekleşen bir durum olduğunu söylemesine rağmen muhalif çevrelerden, konuyla ilgili şaşırtan ifadeler gelmeye devam ediyor.

Son olarak muhalif gazeteci Kadri Gürsel, CHP'nin kanalı Halk TV'de ilginç bir savunmaya imza attı.

Gürsel konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

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"Bir siyasi lider yürürken eğer dağ başında yürümüyorsa, Ankara asfaltında dahi yürürken Adalet Yürüyüşü'nde dik durur önüne bakmaz ileriye bakar. Bir siyasi liderin geçeceği yol burası bir kapalı mekansa program dahilindeyse bakılmıştır. Bir siyasi lider daima kafasını dik tutar. Dik tutar ve yukarıdadır. Böyle bir fotoğraf vermez bir siyasi lider. Yoktur bulamazsın, bir tane bile bulamazsın. Kılıçdaroğlu'nun önüne bakarak yürürken bir tane fotoğrafını bulamazsın. Dolayısıyla o kadar renk cümbüşünün içinde, desen bolluğu içinde Kılıçdaroğlu'nun yere bakmasını düşünemiyorum. Yere bakmadı ve bırakılan seccadeye bastı. Sorumluluk o seccadeyi orada bırakanların."