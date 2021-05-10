Kadirov'dan İsrail açıklaması

Rusya’ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramzan Kadirov, İsrail yönetiminin Kudüs’te güç kullanmasını kanunsuzluk olarak nitelendirerek, Filistinlilerden özür dilemeleri gerektiğini belirtti.

Telegram’da açıklama yapan Kadirov, “Müslüman dünyasının çok saygı duyduğu iki bayramı var. Ramazan da bunlardan biri. İsrail yönetimi, cezalandırma operasyonunu gerçekleştirmek için inananlar adına en kutsal günü seçti” ifadelerini kullandı.

Bunun provokasyondan başka bir şey olmadığını belirten Kadirov, Müslüman dünyasının olanlar karşısında susmaması gerektiğini vurguladı.

“Doğu Kudüs’teki kanunsuzluğa derhal son verilmeli” diyen Kadirov, İsrail yönetiminin olanlarla ilgili Filistinlilerden özür dilemesi gerektiğini kaydetti.

Saldırılar devam ediyor

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’te sabah namazını Mescid-i Aksa’da kılan binlerce Filistinli, fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tuttukları sırada İsrail güçlerinin saldırısına uğradı.

Sabah namazını Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa’nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

İsrail polisinin, Filistinlilere gaz bombası ve ses bombasıyla müdahale ettiği bildirildi. Müdahalelerde 10 Filistinlinin yaralandığı, 3’ünün hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Filistinliler, İsrail polisinin sert müdahalesine taş atarak karşılık veriyor.

Filistin Kızılayı ise, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesinde yüzlerce kişi yaralandığını açıklamıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırılarında bazıları ağır olmak üzere, yaralananların sayısı 215’e yükseldi.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Harem-i Şerif’in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısı yaptı.

Ankara'dan tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mescid-i Aksa'da yaşanan Yahudi baskını ile ilgili resmi Twitter adresinden açıklamada bulundu.

Sözcü Kalın, "İsrail işgal güçlerinin Kudüs’te sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı şiddet derhal sona ermelidir" derken "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla girişimlerimiz her düzeyde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İbrahim Kalın, "Filistinlilere yönelik her tür saldırı, şiddet ve hadiseden İsrail makamları sorumludur" şeklinde konuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, "Mescidi-i Aksa ve çevresinde Filistinlilere dönük İsrail şiddeti artarak devam ediyor. Mescid-i Aksa dışında fanatikler işgale hazırlık yapıyor. Bu zulüm ve pervasız bir hukuk tanımazlıktır. Dünya dur demelidir" açıklamasında bulundu.

Altun: İsrail'e dur demenin vaktidir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, "İslam dünyasına sesleniyoruz: İsrail’in alçakça ve zalim saldırılarına dur demenin vaktidir" dedi.

Altun, "Tüm insanlığa sesleniyoruz: Bu terör devletine had bildirmenin vaktidir" derken "Bu, tarihsel ve insani sorumluluğumuzdur. Tek başımıza da kalsak biz bu zulüm düzeniyle mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Filistinliler nöbet tutmaya başladı

Filistinliler, gösterinin sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa’da nöbet tutmaya başladı.

Harem-i Şerif’in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, Harem-i Şerif’ten ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

Daha sonra Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Filistinliler, İsrail polisinin müdahalesine taş atarak karşılık verirken, İsrail polisinin Harem-i Şerif’teki saldırısı devam ediyor.

Filistin Kızılay Cemiyeti, yaralı üç kişinin hastaneye sevk edildiği ve bazı çalışanlarının Mescid-i Aksa’ya girişinin engellendiğini aktardı.

İşgal güçleriyle çıkan arbede sırasında 10 Filistin vatandaşı yaralandı, bunlardan 3'ü hastaneye kaldırıldı.

Fanatik Yahudiler, İsrail’in Doğu Kudüs’ü işgal ettiği 1967’deki Altı Gün Savaşının yıl dönümünü İbrani takvimine göre “Kudüs günü” olarak kutluyor.

Fanatik Yahudi örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen “Kudüs günü” nedeniyle Mescid-i Aksa’ya baskın çağrıları yapmıştı.

BM'den İsrail'e çağrı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, işgal altındaki Doğu Kudüs'te devam eden şiddet olayları ve Filistinli ailelerin Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerindeki olası tahliyelerinden derin endişe duyduğunu belirterek, İsrail'e uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukuku doğrultusunda yıkım ve tahliyeleri durdurması çağrısı yaptı.