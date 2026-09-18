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Yerel Kadirli'de 6 aylık hamile Didar Filiz dövülerek öldürüldü; eşi ve 3 akrabası gözaltında
Yerel

Kadirli'de 6 aylık hamile Didar Filiz dövülerek öldürüldü; eşi ve 3 akrabası gözaltında

Yeniakit Publisher
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Kadirli'de 6 aylık hamile Didar Filiz dövülerek öldürüldü; eşi ve 3 akrabası gözaltında

DHA'ya göre Kadirli Yeşiltepe Mahallesi'nde 6 aylık hamile Didar Filiz dövülerek öldürüldü; eşi K.F. ve 3 akrabası cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 6 aylık hamile Didar Filiz (20), eşi K.F. (24) ve onun 3 akrabası tarafından dövüldükten sonra yaşamını yitirdi. K.F. ile 3 akrabası cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

DHA'nın aktardığına göre olay, Yeşiltepe Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. 2 çocuk annesi Didar Filiz ile eşi K.F. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü; K.F. ile 3 akrabası, hamile kadını feci şekilde dövdü.

Diğer akrabaları araya girerken yaralanan Didar Filiz, Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Başına da ağır darbeler alan Filiz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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