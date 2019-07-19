Kadırga Otçular Yayla Şenliği büyük katılımla gerçekleşti Gümüşhane-Trabzon sınırındaki 1800 rakımlı Kadırga Yaylası'nda şenlik düzenlendi. Yayla şenliğine Giresun ve ilçelerinden de katılım yoğundu.

Gümüşhane'nin Özkürtün, Kürtün, Trabzon'un ise Maçka, Şalpazarı, Tonya ve Beşikdüzü belediyelerinin katkılarıyla düzenlenen geleneksel şenlik, kortej yürüyüşü ile başladı. Davul ve zurna eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüne, yöreye ait kıyafet giyinenlerin de aralarında bulunduğu kalabalık vatandaş grubu katıldı. Şenlik alanında bir araya gelenler, kemençe eşliğinde horon oynadı. Sis ve yağmur etkili oldu Sis ve yağmura rağmen vatandaşların ilgi gösterdiği şenlikte, pestil ve köme gibi yöreye özgü yiyeceklerin tanıtımı ve satışı yapıldı. Yöre kadınlarının giyindiği rengarenk kıyafetlerin dikkat çektiği şenlikte mahalli sanatçılar konser verdi.

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