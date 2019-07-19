0553 313 94 23

Kadırga Otçular Yayla Şenliği büyük katılımla gerçekleşti

Gümüşhane-Trabzon sınırındaki 1800 rakımlı Kadırga Yaylası'nda şenlik düzenlendi. Yayla şenliğine Giresun ve ilçelerinden de katılım yoğundu.

19 Temmuz 2019 Cuma 15:19
Kadırga Otçular Yayla Şenliği büyük katılımla gerçekleşti

Gümüşhane'nin Özkürtün, Kürtün, Trabzon'un ise Maçka, Şalpazarı, Tonya ve Beşikdüzü belediyelerinin katkılarıyla düzenlenen geleneksel şenlik, kortej yürüyüşü ile başladı.

Davul ve zurna eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüne, yöreye ait kıyafet giyinenlerin de aralarında bulunduğu kalabalık vatandaş grubu katıldı.

Şenlik alanında bir araya gelenler, kemençe eşliğinde horon oynadı.

Sis ve yağmur etkili oldu

Sis ve yağmura rağmen vatandaşların ilgi gösterdiği şenlikte, pestil ve köme gibi yöreye özgü yiyeceklerin tanıtımı ve satışı yapıldı.

Yöre kadınlarının giyindiği rengarenk kıyafetlerin dikkat çektiği şenlikte mahalli sanatçılar konser verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 15:19
  1. Trabzon
  2. Gümüşhane
  3. kadırga
  4. yayla şenliği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Groupe PSA'dan yılın ilk yarısında 1,9 milyon satış adedi
    1. Groupe PSA'dan yılın ilk yarısında 1,9..
    2. Bakan Turhan: "FSM Köprüsü’nü Kurban..
    3. Bursaspor’un takım otobüsü geri alındı
    4. İstanbulHavalimanı havadan..
    5. Van YYÜ’de "15 Temmuz Milli Birlik..
    6. Münir Karaloğlu: Korkut Camisi restore..
    7. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    8. Trump’ın Somali asıllı Müslüman..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ve..
    10. İtalya’da hükümet krizinin eşiğinden..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge halkına..
    12. Türkiye ve Azerbaycan arasında çevre..
    13. Gana'da maden ocağında göçük: 12 ölü
    14. 21 yıl sonra çiçek açtı
    15. VASKİ’de iş sağlığı ve güvenliği..
    16. THY Avrupa Ligi'nde fikstür açıklandı
    17. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ülken’den..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce’de..
    19. Akıncı'dan "20 Temmuz Barış ve..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce’de..
    21. Bingöl’de ’Uyuşturucuyla Mücadele’..
    22. HDP'li Diyarbakır Büyükşehir..
    23. Rusya'dan Türkiye'ye F-35 yaptırımı..
    24. ŞEGEM, geleceğin satranç ustalarını..
    25. Ordu'da motosiklet devrildi: 1 ölü
    26. Estiva’dan Nilüfer personeline yüzde..
    27. Koç Üniversitesi ücretleri taban..
    28. Köyde yangın çıktı, bazı ağaçlar zarar..
    29. AK Partili İyimaya: Milletvekillerinin..
    30. Trabzonspor "gri" formasını tanıttı
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!