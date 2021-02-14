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Siyaset Kadir Topbaş'ın oğlundan açıklama: Koronavirüs ile başladı
Siyaset

Kadir Topbaş'ın oğlundan açıklama: Koronavirüs ile başladı

İstanbul eski Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın oğlu Hüseyin Topbaş, babasının ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 12:04:00 -
Kadir Topbaş'ın oğlundan açıklama: Koronavirüs ile başladı

Hüseyin Topbaş, Zincirlikuyu Gasilhanesi'nin önünde yaptığı açıklamada, 'Korona ile başlayan bir süreç oldu. Koronadan sonra ikincil enfeksiyonlarla organ yetmezliğinden dolayı vefat etti' dedi.

İstanbul eski Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi 09.30'da hastaneden alınarak, Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü. DHA'ya konuşan Kadir Topbaş'ın oğlu Hüseyin Topbaş, "Korona ile başlayan bir süreç oldu. Koronadan sonra ikincil enfeksiyonlarla organ yetmezliğinden dolayı vefat etti. Dün itibariyle hayatını kaybetti. Üzgünüz tabi. Çok üzgünüz. Ama çok güzel bir hayat yaşadı. Bizlere çok şeyler öğretti. Eminim mekanı cennet olacak. Güzel duygularla defnini yapacağız inşallah bugün" diye konuştu.

 

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