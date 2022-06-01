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Gündem Kadir Şeker'den aylar sonra haber var! Sürpriz gelişme
Gündem

Kadir Şeker'den aylar sonra haber var! Sürpriz gelişme

Konya'da darp edilen bir kadını kurtarmak isterken çıkan arbedede Özgür Duran'ı öldüren Kadir Şeker hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 08:24:00 -
Kadir Şeker'den aylar sonra haber var! Sürpriz gelişme

Kadir Şeker, sevgilisini darp eden bir kişiyi engellemek isterken öldürdüğü için 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay, temyiz incelemesinde cezayı fazla buldu. Yerel mahkeme karara uyarsa Şeker tahliye olabilir.

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı darp ettiğini düşündüğü Özgür Duran'ı engellemek isterken Duran'ı öldürdüğü gerekçesiyle 12 yıl 6 ay hapis cezası alan Kadir Şeker'in yargılandığı dosyayla ilgili temyiz incelemesi tamamlandı. Yargıtay, Şeker'e verilen cezayı fazla buldu. SABAH'ın ulaştığı Yargıtay 1. Ceza Dairesi kararına göre, yerel mahkemece verilen kararı bozarak, tahrik hükümlerinin Kadir Şeker lehine azami derecede uygulanmasına hükmetti. Kararda, maktul Duran'ın Kadir Şeker'e sinkaflı küfürler etmesi, üzerine yürüyerek tekme tokat vurması ve boğazını sıkarak yaralamasına dikkat çekildi. Yerel mahkeme, Yargıtay'ın bozma kararına uyarsa ve ilk kararındaki gibi Şeker'in cezasında iyi hâl indirimi uyguladığında verilen ceza 10 yıla düşecek. Şeker'in avukatı İsa Atakan Şahin, Kadir Şeker'e tahliye yolunun açıldığı kanaatinde olduklarını söyledi.

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Yorumlar

Vehbi

Vicdani, hukuki(kanuni değil) görv yaparken, başkasını ve kendini savunuken suçlu ol.Yoplumda vicdani hukuku yok ediyorsunuz, amacınız bu mu?

Zeki gedikoğlu

Katil......
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
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