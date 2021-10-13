Kadir Şeker tahliye mi edilecek?
Son dakika haberi: Sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü gerekçesiyle Kadir Şeker’e 12,5 yıl hapis cezası verilmişti. Kadir Şeker’in yargılanmasında son dakika gelişmesi yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Kadir Şeker'in dosyası hakkındaki görüşünü dosyanın görüldüğü 1. Ceza Dairesi'ne iletti. Peki Kadir Şeker tahliye mi edilecek?
Kadir Şeker davasında son dakika gelişmesi yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Kadir Şeker'in dosyası hakkındaki görüşünü dosyanın görüldüğü 1. Ceza Dairesi'ne iletti. Yüksek Mahkeme, Şeker'e verilen cezanın olması gerektiğinden yüksek olduğunu vurguladı, cezanın bozulmasını istedi.
Kadir Şeker ne kadar ceza aldı?
Üniversite sınavlarına hazırlanan ve tıp fakültesinde okumak isteyen Kadir Şeker, geçen yıl 5 Şubat akşamı Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde yoldan geçerken Piri Reis Parkı'nda, Ayşe Dırla'yı, sevgilisi Özgür Duran'ın dövdüğünü fark edince müdahale etti. Kadir Şeker, aralarında çıkan arbedede Özgür Duran'ı bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülmüştü.
Sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü gerekçesiyle Kadir Şeker’e 12,5 yıl hapis cezası verilmişti. Daha sonra Ayşe Dırla'nın (35), 900 gram eroinle yakalanıp, tutuklandığı Murat Hanlı (26) ile cezaevinde evlendiği öğrenilmişti.