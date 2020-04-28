Kadir Şeker koronavirüs şüphesi ile hastaneye kaldırıldı

Konya'da sevgilisi Ayşe D'ye şiddet uygulayan Özgür Duran'ı engellemek isterken ölümüne sebep olan Kadir Şeker ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Bugün saat 11.30'da hakim karşısına çıkacak olan Şeker, koronavirüs şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.

Hakim karşısına çıkacaktı

Şeker, bugün saat 11.30'da SEGBİS sistemi ile hakim karşısına çıkacaktı. Şeker'in avukatlarından Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ geçtiğimiz günlerde, "Suçun vasıf ve mahiyetinin değiştirilmesi ihtimaline binaen, mümkünse en ağır adli kontrol şartlarını uygulamak kaydıyla Kadir'imizi salıverin diyeceğiz'' ifadelerini kullanmıştı.

Ne olmuştu?

Üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat Çarşamba günü, iddiaya göre, bir parkta sevgilisi Ayşe D'yi döven Özgür Duran'ı (32) engellemek istedi. Ancak bu sırada çıkan arbedede Şeker'in elindeki bıçak Duran'ın kalbine saplandı. Özgür Duran hayatını kaybederken, Kadir Şeker tutuklandı.