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Gündem Kadir Şeker davasında yeni gelişme
Gündem

Kadir Şeker davasında yeni gelişme

Konya'da, kız arkadaşı Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı, bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in avukatları, hakkında verilen hapis cezası ve tutukluluk halinin devamına itiraz için Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 14:05:00 -
Kadir Şeker davasında yeni gelişme

Olay, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Ekim günü görülen karar duruşmasında önce ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle ceza; önce 15 yıla, Kadir Şeker'in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirilip, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Cumhuriyet Savcılığı da itiraz etti

Mahkemede verilen mütalaada haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanmasını talep eden Cumhuriyet Savcılığı, cuma günü Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne verilen karar için itiraz edip, talebini yeniledi.

Avukatları itiraz etti

Kadir Şeker'in avukatları da yerel mahkemenin verdiği hapis cezası ve tutukluk halinin devamı kararına itiraz için bir üst mahkeme olan Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. Avukatlarından Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, Kadir Şeker bir kadına yardım etmek isterken meydana gelen olayın meşru müdafaa sınırları içinde gerçekleştiğini belirterek, ''Kadir Şeker için istinaf mahkemesine itiraz dilekçesi verdik. Ayrıntılı istinaf dilekçemizi de gerekçeli kararın bize tebliğinin ardından sunacağız. Ayrıca Kadir Şeker'in tutukluk halinin devamına da itiraz ettik'' dedi.

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Yorumlar

Putsavar

ŞERİATIMIZA GÖRE İDAM EDİLMELİ.BU CEZA ÇOK AZ SONUÇTA CAN ALDI.CEZASI İDAM OLMALI
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