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Gündem Kadir Mısıroğlu yıllar önce ABD için bunu söylemişti: 2020 yılında…
Gündem

Kadir Mısıroğlu yıllar önce ABD için bunu söylemişti: 2020 yılında…

ABD’de Trump ve Biden arasındaki seçim yarışı kıyasıya devam ederken ülkede iç savaş endişesi de sürüyor. Öte yandan sosyal medyada merhum tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu’nun ABD'nin 2020'de yıkılmaya başlayacağını söylediği sohbetinden video kesiti yeniden paylaşılmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 21:51:00 - 2020-11-04 21:54:05

 yeniakit.com.tr 

ABD’de 3 kasım’da yapılan Başkanlık Seçimlerinde kazanan henüz belli olmazken Donald Trump ve Joe Biden arasında fark çok az. İki tarafta birbirini oy hırsızlığı ile suçlarken sürecin mahkemeye taşınmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İç savaş beklentisi

Seçim gerginliğinin had safhada olduğu ABD’de iç savaş endişesi de sürüyor. Dükkanlar kapalı tutulurken Trump ve Biden yanlılarının silahlandığı bilgileri geliyor.

Mısıroğlu’nun sözleri akıllara geldi

ABD’de karmaşa devam ederken sosyal medyada merhum tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu’nun yollarönceki bir sohbetinde yapmış oldu konuşma yeniden paylaşılmaya başlandı.

Söz konusu sohbet videosunda Mısıroğlu, ABD'nin 2020'de yıkılmaya başlayacağını söylemişti.

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