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Siyaset Kadir Mısıroğlu söylemişti: 'Ben daha Müslümanım' diye yarışacaklar!
Siyaset

Kadir Mısıroğlu söylemişti: 'Ben daha Müslümanım' diye yarışacaklar!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir iftarda ettiği dua, merhum Üstad Kadir Mısıroğlu'nun bir tespitini daha haklı çıkardı.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 22:51:00 - 2022-04-29 23:12:21

 Yeniakit.com.tr 

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadir gecesinde, "Beylikdüzü Hayırlı İftarlar Sofrası" adlı etkinliğe katıldı.

Üstad'ın bir tespiti daha gerçekleşti

İmamoğlu, yaptığı konuşma sonrasında dua etti. İmamoğlu'nun bu görüntüsü merhum Üstad Kadir Mısıroğlu'nu akıllara getirdi.

Tespitleri ile hafızala kazınan Mısıroğlu, sağlığında "Zaten yakında 'ben daha Müslümanım' diye yarışacaklar. 'Ey millet! Bana rey ver. Ben daha Müslümanım' diyecekler." ifadelerini kullanmıştı.

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