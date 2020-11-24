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Aktüel Kadir Mısıroğlu Bülent Arınç hakkında ne demişti?
Aktüel

Kadir Mısıroğlu Bülent Arınç hakkında ne demişti?

Katıldığı televizyon programında Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hakkındaki sözleri nedeniyle eleştirilen ve tepkilerin ardından Yüksek İstişare Kurulu görevinden ayrılma kararı aldığını söyleyen Bülent Arınç hakkında, Kadir Mısıroğlu ne demişti? İşte istifa eden Bülent Arınç için Kadir Mısıroğlu'nun yıllar önce söyledikleri...

Yeniakit Publisher
2020-11-24 16:56:00 -

Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hakkında söylediği sözler nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Bülent Arınç, bugün Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti. Arınç'ın tepki çeken sözlerinin ardından akıllara yıllar önce Bülent Arınç hakkında açıklamalarda bulunan Kadir Mısıroğlu geldi. Peki Kadir Mısıroğlu Bülent Arınç hakkında ne demişti? 

Bülent Arınç istifa etti

Bülent Arınç, katıldığı bir televizyon programında Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tahliye olması gerektiğini söyledi. Hatta konuşmasında daha da ileri giden Arınç, vatandaşlara Selahattin Demirtaş'ın kitabını okumalarını istedi.

Bu sözlerin ardından AK Parti'den ve birçok kesimden Arınç'a tepki yağdı. Onlarca şehidin verildiği 6-7 Ekim Kobani olaylarının başmümessili Selahattin Demirtaş hakkında güzelleme yapması nedeniyle Arınç'a 'istifa' çağrısı yapıldı.

Kadir Mısıroğlu'nun Arınç için ne dedi?

Bu çağrıların ardından Bülent Arınç bugün AK Parti'den olmasa da Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'ndan istifa ettiğini açıkladı. Peki Bülent Arınç hakkında Kadir Mısıroğlu ne demişti? Kadir Mısıroğlu, yıllar önce yaptığı konuşmada Arınç'ın 'siyasi bir mevta' olduğunu söyleyerek hakkında önemli tespitlerde bulunmuştu. 

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