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Medya Kadir Kök kimdir kaç yaşındaydı? Kadir Kök cenazesi ne zaman?
Medya

Kadir Kök kimdir kaç yaşındaydı? Kadir Kök cenazesi ne zaman?

Yeşilçam oyuncularından Kadir Kök, hayatını kaybetti. Peki, Kadir Kök kimdir? Kadir Kök cenaze töreni nerede yapılacak?

Yeniakit Publisher
2022-05-01 10:20:00 -
Kadir Kök kimdir kaç yaşındaydı? Kadir Kök cenazesi ne zaman?

Yeşilçam'da yüzlerce filmde rol alan 83 yaşındaki Kadir Kök, 83 yaşında hayatını yitirdi. Kök'ün vefat haberini Kadir İnanır duyurdu. İnanır sosyal medya hesabından, "İçimden bir parça koptu. İyi dost, vefalı Yeşilçam emekçisi Kadir Kök'ün vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kadir Kök kimdir kaç yaşındaydı? Kadir Kök cenazesi ne zaman?

Kadir Kök'ün cenaze törenin nerede yapılacağına ilişkin ise bir bilgi paylaşılmadı.

Kadir Kök 1 Ocak 1939'da Lüleburgaz Kırklareli'de dünyaya geldi. Yeşilçam'ın emektar oyuncularından olan Kadir Kök 'dayak yiyen adam' rolleriyle tanındı.

Bir dönem Seyyal Taner’in (Maksim zamanlarında) korumalığını yapan oyuncu, yazları Hatay’ın Çevlik Köy’ünde bir apart otelde çalışarak yaşamını sürdürdü.

 

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