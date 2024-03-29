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Gündem Kadir İnanır yoğun bakımdan ne zaman çıkacak?: Yeni gelişmeyi doktoru açıkladı
Gündem

Kadir İnanır yoğun bakımdan ne zaman çıkacak?: Yeni gelişmeyi doktoru açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-03-29 12:43:00 -
Kadir İnanır yoğun bakımdan ne zaman çıkacak?: Yeni gelişmeyi doktoru açıkladı

Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, yoğun bakım süreci ve sanatçının durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı

 

Sanatçı Kadir İnanır’ın rahatsızlanarak kaldırıldığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, sanatçının durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, İnanır’ın bugün daha iyi olduğunu ve bilinci açık, anlaşılabilir şekilde konuşmaya başladığını aktardı.

Sağlam, İnanır’ın diğer rahatsızlıklarının da kontrol altında olduğunu belirterek, “Uygulanan tıbbi tedavilere olumlu yanıt alınıyor. Oturabiliyor, fizik tedavi süreci devam ediyor. Yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Ancak yakın zamanda yoğun bakımdan çıkarmayı planlıyoruz.” ifadelerini kullandı

 
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