Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'

Psikiyatrist gazeteci yazar Yalçın Güzelhan, Akit TV'de katıldığı 'Gündem Özel Programı'nda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı gerekçesiyle HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan ailelere değinen Güzelhan, bu insanlara sanatçılardan yeterince destek gelmediğini belirterek, bazı isimlere destek çağrısında bulundu.

PKK'lılara methiyeler dizdiler

Güzelhan, programda yanında getirdiği Sözcü Gazetesi'nin bir sayfasından Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'ın PKK'lı teröristlerle ilgili söylediği sözleri tekrar gündeme getirdi. Kadir İnanır'ın "PKK'lılar kardeşimizdir",Yılmaz Erdoğan'ın ise "PKK'lılar da askerlerimiz gibi şehit oluyor, onlar da kardeşlerimizdir" sözleri söylediğini belirten Güzelhan, bu isimlerin HDP önünde eylem yaparak çocuklarını isteyen anneler için sessiz kalmasına sert tepki gösterdi.

İnanır ve Erdoğan'a çağrı: Özür dileyin ve Diyarbakır'a gidin

Gazeteci Güzelhan, PKK'lılara methiyeler dizen Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "Lütfen çıkın kamuoyuna demeçler verin, ben yerinizde olsam Türk milletinden geçmişte söylediklerinizden dolayı özür diler, doğrudan Diyarbakır HDP binası önüne gider o annelere destek veririm. Böyle sanatçılık olmaz" dedi.