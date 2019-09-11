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Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'

Psikiyatrist gazeteci yazar Yalçın Güzelhan, Akit TV'de katıldığı bir programda geçmişte PKK'lı teröristlere methiyeler dizen Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a, Diyarbakır'da PKK'dan evlatlarını almak için nöbet tutan ailelere karşı sessiz kaldıklarından dolayı tepki gösterdi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 13:04

Psikiyatrist gazeteci yazar Yalçın Güzelhan, Akit TV'de katıldığı 'Gündem Özel Programı'nda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı gerekçesiyle HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan ailelere değinen Güzelhan, bu insanlara sanatçılardan yeterince destek gelmediğini belirterek, bazı isimlere destek çağrısında bulundu.

PKK'lılara methiyeler dizdiler

Güzelhan, programda yanında getirdiği Sözcü Gazetesi'nin bir sayfasından Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'ın PKK'lı teröristlerle ilgili söylediği sözleri tekrar gündeme getirdi. Kadir İnanır'ın "PKK'lılar kardeşimizdir",Yılmaz Erdoğan'ın ise "PKK'lılar da askerlerimiz gibi şehit oluyor, onlar da kardeşlerimizdir" sözleri söylediğini belirten Güzelhan, bu isimlerin HDP önünde eylem yaparak çocuklarını isteyen anneler için sessiz kalmasına sert tepki gösterdi.

İnanır ve Erdoğan'a çağrı: Özür dileyin ve Diyarbakır'a gidin

Gazeteci Güzelhan, PKK'lılara methiyeler dizen Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "Lütfen çıkın kamuoyuna demeçler verin, ben yerinizde olsam Türk milletinden geçmişte söylediklerinizden dolayı özür diler, doğrudan Diyarbakır HDP binası önüne gider o annelere destek veririm. Böyle sanatçılık olmaz" dedi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 13:04
  1. Kadir İnanır
  2. Yılmaz Erdoğan
  3. Psikiyatrist gazeteci yazar Yalçın Güzelhan
  4. Akit TV
  5. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı

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  • hastürkhastürk4 dk önce
    bunlar fi zamanında parlatılan proje kimlikler vakti gelince diyetlerini bir şekilde ödeyen tipler esas bizlerin bunları izlememeliyiz bu onlara en büyük ders olmalı
  • NurNur5 dk önce
    Ya bırakın bunları ya kim takar inanırı kim takar yılmazı belli bir kitleeri var inanırın oda kalmadı
  • mniksekmniksek6 dk önce
    BU MİLLETİN ALKIŞLARI İLE BİR YERLERE GELENLER KENDİ MİLLETİNE NANKÖRLÜK YAPIYOR, SIKIYORLARSA GÖSTERİ YAPTIKLARI KALABALIKLARA KARŞI PKK YE METHİYELER DÜZSÜNLERDE GÖRELİM....

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