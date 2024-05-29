Kadir İnanır tekrar hastaneye kaldırıldı... Sevk edildi: Hayranlarına kötü haber var

Kadir İnanır'ın hastaneye kaldırıldı! Ekol TV'nin özel haberine göre 75 yaşındaki oyuncu, bugün bir rahatsızlık geçirdi. Oyuncu Kadir İnanır, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'ne kaldırıldı. 75 yaşındaki Kadir İnanır, geçtiğimiz aylarda da felç geçirmesi nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Kadir İnanır, 24 Mart'ta Beykoz'daki evinde rahatsızlanmış ve ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Beyin MR'ı çekilen oyuncu, tahliller sonucu operasyon geçirmiş ve beynindeki tıkalı damar açılmıştı.

75 yaşındaki oyuncunun, bugün yaşadığı bir sağlık problemi nedeniyle Beykoz'daki evinden Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenilirken Tek açıklama ise Jülide Kural'dan geldi.

İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin tedavisini gerçekleştiren doktorlar tarafından ilerleyen saatlerde bir açıklama yapılması bekleniyor.

"SABIRLI OLMALIYIZ"

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Kural, İnanır'ın sevenlerine sabırlı olmaları gerektiğini belirterek, "Doktorlarımızın açıklamaları doğrultusunda gerçek bilgiyi paylaşacağım. Elbette Kadir İnanır'ın sevenlerine saygının gereği olarak" ifadelerini kullandı.