Kadir İnanır hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber geldi

Kadir İnanır, geçtiğimiz Mart ayında sabah saatlerinde evinde rahatsızlanmıştı. Evinde inme geçiren 75 yaşındaki İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtilmişti. O dönem entübe edilen Kadir İnanır, hastaneden taburcu edilmişti.

Ancak 75 yaşındaki İnanır, yaşadığı bir sağlık problemi nedeniyle Beykoz'daki evinden Koşuyolu'nda bulunan özel bir hastaneye tekrar kaldırılmıştı.

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ ÜZEN GELİŞME

İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili üzücü bir gelişme yaşandı. Tedavisi devam eden İnanır'ın "kesinlikle tedavisini aksatmaması" yönünde bir talimat verdiği ve yeniden atacak bir pıhtının tamiratının zor olacağı yönünde bilgi aktardığı ileri sürüldü.

Edinilen bilgiye göre​ Julide Kural'ın da doktorların direktifleri doğrultusunda İnanır'ın tedavisini adım adım uygulayarak tüm süreçleri yönettiği aktarıldı.

Fizik tedavi gören ve bir hareketi yapmakta zorlandığı belirtilen oyuncunun, bu duruma öfkelendiği ifade edildi. Bu sırada tansiyonunun yükselmesiyle hastaneye götürülen İnanır'ın tansiyonu normale döndürüldü.

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DOKTORUNDA KESİN TALİMAT "YASAK" GELMİŞTİ

Habertürk'ün haberine göre, İnanır'ın doktoru bir talimat verdi. Oyuncu için doktoru tansiyonunun yükselmesine neden olacak her şeyden kaçınması gerektiğini belirterek "Öfkelenmek yasak" demişti.

NE OLMUŞTU?

Jülide Kural, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İnanır'ın, doktoru beyin cerrahı Uğur Türe'nin yönlendirmesiyle birkaç gün sürecek rutin kontrolleri için hastaneye gittiğini belirtti.

Rutin kontrollerin ardından İnanır'ın fizik tedaviye devam edeceğini aktaran Kural, şunları kaydetti:

"Önemli yaşamsal risk barındıran herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Yeditepe Üniversite Hastanesinde Uğur Türe ve tüm sağlık çalışanlarının emeğiyle tedavi sürecine devam etmektedir. Bu süreç salt kontrol amaçlı olmuştur. Önemli bir gelişme olduğunda sizinle bunu paylaşacağımdan emin olabilirsiniz. Tek ricam gerçek dışı haberlere kulağınızı kapamanızdır. Tahmin edeceğiniz gibi bu tür durumlar uzun soluklu ve emek isteyen bir zaman diliminde ancak sonuca ulaşabilir. Bu sabrın ve özenin siz sevenlerinde olduğuna inanıyorum. Bu konudaki en büyük güvencemiz Kadir İnanır'ın mücadele gücü ve kararlığıdır. Hepimizin bildiği gibi bu ülke topraklarının onu sağduyusuna, vicdanına ve değiştirebilme gücüne ihtiyacı var."