Kadir gecesinde yaptıkları edepsizliğe de destek verdiler! Öne sürülen gerekçeler 'pes' dedirtti
Seküler laikçiler, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesi ile edepsizce alay eden Pegasus çalışanlarını savunacak gerekçeler buldu. Ellerinde rakı bardağı ile haddini aşan kendini bilmezler için öne sürülen "haklılık gerekçeleri" pes dedirtti.
Yeniakit.com.tr
Kadir gecesinde, bir alem sofrasında ellerindeki rakı bardaklarını kaldırıp, "Rabbim kabul etsin." diyecek kadar hadsizleşen Pegasus çalışanlarına tepki yağdı.
Müslümanların değerleri ile alay etmeyi kendilerine "özgürlük" sayan bazı laikçiler ise yapılan edepsizliğe destek verdi.
Sosyal medyadaki paylaşımlarda, Kadir gecesi ile alay edilen hadsizleri savunmak için öne sürülen gerekçeler "pes" dedirtti.
Mesai saatleri dışında
Kadir gecesi içki içilemez ve bu paylaşılamaz yasası olmadığına göre
Çalışanlarınızın mesai saati dışında ne paylaştığı sizi ilgilendirmez
Pegasus, yapılan hadsizliğin kabul edilemeyeceğini belirterek şu açıklamayı yapmıştı