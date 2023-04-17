Kadir gecesinde Sakal-ı Şerif heyecanı!
Kütahya'da Ali Paşa Camisi'nde Kadir Gecesi'ne özel ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek için vatandaşlar camiye akın etti.
Ali Paşa Camisi'nde kılınan teravih namazı sonrası Sakal-ı Şerif, özenle korunan yerinden tekbirler ve ilahiler eşliğinde indirildi.
Din görevlileri tarafından yapılan bilgilendirme sonrasında kadın ve erkekler ayrı ayrı Sakal-ı Şerif'i ziyaret etmeye başladı.
Ali Paşa Camisi İmam Hatibi Halil Uygun, Kadir Gecesi dolayısıyla ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek için binlerce vatandaşın camiye akın ettiğini ifade etti.