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İSLAM Kadir gecesinde Sakal-ı Şerif heyecanı!
İSLAM

Kadir gecesinde Sakal-ı Şerif heyecanı!

Yeniakit Publisher
2023-04-17 23:47:00 - 2023-04-18 01:02:28
Kadir gecesinde Sakal-ı Şerif heyecanı!

Kütahya'da Ali Paşa Camisi'nde Kadir Gecesi'ne özel ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek için vatandaşlar camiye akın etti.

Ali Paşa Camisi'nde kılınan teravih namazı sonrası Sakal-ı Şerif, özenle korunan yerinden tekbirler ve ilahiler eşliğinde indirildi.

Din görevlileri tarafından yapılan bilgilendirme sonrasında kadın ve erkekler ayrı ayrı Sakal-ı Şerif'i ziyaret etmeye başladı.

Ali Paşa Camisi İmam Hatibi Halil Uygun, Kadir Gecesi dolayısıyla ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek için binlerce vatandaşın camiye akın ettiğini ifade etti.


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