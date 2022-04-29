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Gündem Kadir Gecesi'nde rakı masasından paylaşım yapmışlardı! O alçaklardan haber var
Gündem

Kadir Gecesi'nde rakı masasından paylaşım yapmışlardı! O alçaklardan haber var

Kadir Gecesi'nde, alkol masasındaki fotoğraflarını paylaşıp "Kadir Gecesi özel" diye paylaşım yapan Pegasus çalışanları hakkında karar verildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 12:29:00 - 2022-04-29 12:41:52
Kadir Gecesi'nde rakı masasından paylaşım yapmışlardı! O alçaklardan haber var

 

 

Türkiye başta olmak üzere tüm dünyada Müslümanlar Kadir Gecesi'ni ibadetle ihya ederken, Pegasus çalışanları büyük bir skandala imza atmıştı. Mübarek gecede, alkol masasındaki fotoğraflarını paylaşıp "Kadir Gecesi özel" diye paylaşım yapan hadsizler hakkında karar verildi. Söz konusu kişilerin işten atıldığı öğrenildi.

 

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Yorumlar

Mehmet

Lütfen takipçisi olun belki de milletin gazını almak için işten atıldı diyebilirler

Ers61

İsabetli bir karar olmuş, işten atandan Allah râzı olsun.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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