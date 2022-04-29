Kadir Gecesi'nde rakı masasından paylaşım yapmışlardı! O alçaklardan haber var
Kadir Gecesi'nde, alkol masasındaki fotoğraflarını paylaşıp "Kadir Gecesi özel" diye paylaşım yapan Pegasus çalışanları hakkında karar verildi.
Türkiye başta olmak üzere tüm dünyada Müslümanlar Kadir Gecesi'ni ibadetle ihya ederken, Pegasus çalışanları büyük bir skandala imza atmıştı. Mübarek gecede, alkol masasındaki fotoğraflarını paylaşıp "Kadir Gecesi özel" diye paylaşım yapan hadsizler hakkında karar verildi. Söz konusu kişilerin işten atıldığı öğrenildi.