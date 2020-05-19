Kadir Gecesi öncesi provokasyon! İsrail, Mescid-i Aksa'nın imamı Şeyh Welid Seyam'ın oğlunu gözaltına aldı
Terör devleti İsrail, işgal altında tuttuğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın imamı Şeyh Welid Seyam'ın oğlunu darp ederek gözaltına aldı.
İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın imamı Şeyh Welid Seyam'ın oğlunu darp ederek gözaltına aldı.
Doğu Kudüs'te bulunan El Vad yolunda imam Şeyh Welid Seyam'ın oğlu Abed Seyam, İsrail güçleri tarafından darp edildi.
Seyam, darp edildikten sonra gözaltına alındı.