  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Müthiş kazanç: Koronavirüs Çin'e yaradı!

İHH, Ramazan'da evsizleri unutmadı

İstanbul'da seyahat yasağının kalkacağı tarih belli oldu

Kadir gecesinde oruç tutmanın sevabı nedir? Kadir gecesi gündüzünde orucun faziletleri

Kaylule uykusu nedir?
için kalan
İSLAM

Kadir Gecesi okunacak dua

Kadir Gecesi hangi dua okunmalıdır? Peygamber efendimizin, eşi Hz. Aişe validemize öğrettiği dua hangisidir?

Yeniakit Publisher
2020-05-18 18:45:00 -
Kadir Gecesi okunacak dua

Kuran'ı Kerim'de 'Bin aydan daha hayırlı olduğu' belirtilen Kadir Gecesi'ne hangi dualar okunmalıdır? Peygamber efendimiz, Hz. Aişe'ye Kadir Gecesi'nde okuması için hangi duayı öğretmiştir? 

Kadir Gecesi'nde okunacak dua

Hz. Ayşe (r.a.) şöyle dedi:

– Ey Allah'ın Resulü! Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl duâ edeyim? diye sordum.

“Allahümme inneke afüvvün tuhibbül afve fa’fü anni.”

- "Allah'ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye duâ et" buyurdu. (Tirmizî, Daavât 84. Ayrıca bk. İbni Mâce, Dua 5)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı