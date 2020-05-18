Kadir Gecesi okunacak dua

Kuran'ı Kerim'de 'Bin aydan daha hayırlı olduğu' belirtilen Kadir Gecesi'ne hangi dualar okunmalıdır? Peygamber efendimiz, Hz. Aişe'ye Kadir Gecesi'nde okuması için hangi duayı öğretmiştir?

Kadir Gecesi'nde okunacak dua

Hz. Ayşe (r.a.) şöyle dedi:

– Ey Allah'ın Resulü! Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl duâ edeyim? diye sordum.

“Allahümme inneke afüvvün tuhibbül afve fa’fü anni.”

- "Allah'ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye duâ et" buyurdu. (Tirmizî, Daavât 84. Ayrıca bk. İbni Mâce, Dua 5)