Kadir gecesi ne zaman? Kadir Gecesi ne oldu? Kadir Gecesi önemi nedir? Peygamber Efendimizin Kadir Gecesi duası

Kadir gecesinde ne olmuştur?

Mübarek Ramazan ayının en önemli gecesi olan ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak bilinen Kadir Gecesi için araştırmalar başladı. Her yıl çeşitli ibadetlerle geçirilen Kadir Gecesi, bu sene 17 Nisan 2023 Pazartesi günü eda edilecek. Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğu görüşünün altında yatan nedenleri öğrenmek isteyen Müslümanlar arama motorlarında 'Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi önemi nedir? Peygamber Efendimizin Kadir gecesinde nasıl dua ederdi? Kadir Gecesi anlamı, önemi ve faziletleri DİYANET' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

Peygamber Efendimizin Kadir gecesi duası

Ramazanın son on gününde Kadir Gecesini bulup ihya edebilmek içi camide itikafa giren Sevgili Peygamberimiz (SAV), Kadir gecesine rastlandığında (Allahümme inneke afüvvün kerimun...) duasını tavsiye etmiştir.

Sahih hadis-i şerif kaynaklarına baktığımızda Hz. Aişe (r.a), Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV)'e: ''-Ey Allah'ın Rasulü! Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu olduğunu bilecek olursam o gece nasıl dua edeyim?'' diye sormuş, Alemlerin Efendisi Sevgili Peygamberimiz (SAV) ise;

Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî. (Allah'ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye dua et! buyurmuştur. Peygamber Efendimiz (SAV) Kadir gecesinin ihya edilebilmesi için ailesini ve ashabını yönlendirerek bu geceyi özellikle de Ramazan Ayının son 10 ya da 7 günündeki tek gecelerde aranmasını söylemiştir. Efendimiz (SAV), Ramazan-ı Şerifin son 10 gününü camide itikâfla geçirerek Kadir Gecesi'ni bulabilmek için çok büyük bir önem ve gayret göstermiştir.

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KADİR GECESİ ANLAMI NEDİR?

Kadir Gecesi, İslam dininde Ramazan ayının son on günü içerisinde yer alan ve bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen önemli bir gece olarak bilinir. Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetlerinin Peygamberimiz Hz. Muhammed'e vahyedildiği gece olarak kabul edilir.

Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi'nde de bahsedilen Kadir Gecesi, Allah'ın insanlara olan merhametinin ve bağışlamasının yoğun bir şekilde hissedildiği bir gecedir. Bu gece ibadetler yapmak, dua etmek ve günahlarından arınmak isteyen Müslümanlar için büyük bir fırsattır. Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemektedir, ancak Ramazan ayının son on günü içerisinde yer aldığı kabul edilir ve genellikle 27. geceye denk geldiği düşünülür.

KADİR GECESİ ÖNEMİ NEDİR?

Kadir Gecesi, İslam dinindeki en önemli gecelerden biridir. Kadir Gecesi, Allah'ın insanlara olan merhametinin, bağışlamasının ve lütfunun zirveye ulaştığı bir gecedir. Bu gece, Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetlerinin Hz. Muhammed'e vahyedildiği gece olarak kabul edilir.

Müslümanlar, Kadir Gecesi'nde yapacakları ibadetlerle Allah'ın lütfuna erişmek ve günahlarından arınmak için dua ederler. Kadir Gecesi'nde yapılan ibadetlerin faziletinin bin aydan daha fazla olduğu düşünüldüğü için bu geceye "bin aydan daha hayırlı" denilmektedir.

Kadir Gecesi aynı zamanda, insanlar arasındaki sevgi, saygı ve hoşgörünün arttığı bir gecedir. Bu gece, Müslümanların birbirleriyle kucaklaşması, af dilemesi, birlik ve beraberlik duygularının güçlenmesi için de bir fırsattır.

Kısacası, Kadir Gecesi Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir ve bu geceyi en iyi şekilde değerlendirerek Allah'ın lütfuna erişmek ve insanlar arasındaki sevgi, saygı ve hoşgörüyü arttırmak için çaba göstermek önemlidir.

KADİR GECESİ FAZİLETLERİ DİYANET

Diyanet'in Kadir Gecesi ile ilgili 'Kadrini Kur'an'dan alan Gece: Kadir Gecesi' başlıklı yazısında, Kadir Gecesi'nin faziletleri şöyle ifade edilmiştir:

Müminler için en güzel örnek olan Hz. Peygamber (s.a.s.), ramazan ayını, özellikle de Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran son on gününü en üst düzeyde ihya çabası içerisindeydi. Bu bağlamda Hz. Aişe (r.a.), "Hz. Peygamber (s.a.s.), ramazanın son on gününde, başka hiçbir zaman yapmadığı kadar (taat ve ibadet konusunda) gayret ederdi." (İbn Mace, Sıyam, 57.) buyurmaktadır.

Aynı şekilde Hz. Peygamber'in (s.a.s.), ramazan ayının son on gününe girildiğinde dünyevî işlerden uzaklaşıp itikâfa çekildiği, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği ve ailesini de bu konuda teşvik ettiği belirtilmektedir. (bkz. Buhârî, "Fazlu leyleti'l-Kadr", 5; "İ'tikâf", 1; Müslim, "İ'tikâf", 1-5; Tirmizî, "Savm", 73.) Dolayısıyla Hz. Peygamber'in (s.a.s.) özellikle itikâf için ramazanın son on gününü tercih etmesi hem Kadir Gecesi'ni yakalamak hem de ramazanın feyzinden azami ölçüde istifade etmek içindir. Öte yandan bir Müslümanın, bu mübarek gecenin kıymetini bildiği gibi onun faziletini aile fertlerine de öğretmesi ve onları bu geceyi ihyaya teşvik etmesi nebevî ahlaka uygun tavırdır.

Peygamber Efendimiz (s.a.s.), bu gecenin nasıl geçirilmesi gerektiği konusunda yüce bir örneklik ortaya koyduğu gibi ümmetini de bu gecenin kadrini bilmeye ve onu ihya etmeye davet etmiştir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır: "Kim Kadir Gecesi'ni, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Leyletü'l-Kadr, 1.) Bir başka rivayette ise Hz. Aişe'nin (r.a.) Hz. Peygamber'e (s.a.s.) bu gece nasıl dua etmesi gerektiğini sorması üzerine Rasulüllah'ın (s.a.s.), "Allahümme inneke afuvvun tuhıbbü'l-afve fa'fu annî' (Allah'ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet!)" (Tirmizî, Deavât, 85.) şeklinde dua etmesini tavsiye ettiği görülmektedir.

Yüce Allah, kullarına sayısız fırsatlar sunmaktadır. Dünya ve ahiret saadeti için bu fırsatların en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekir. Kandil geceleri olarak bildiğimiz zaman dilimlerinin hiç şüphesiz en kıymetlisi ve en önemlisi olan Kadir Gecesi de bizler için bulunmaz bir fırsattır. Kaynaklarımızda bu geceye has bir ibadet şekli yer almamakla birlikte, Kadir Gecesi'ni ihya edebilmek adına: (varsa) kaza namazı kılmak; yoksa nafile namaz kılmak; tespih, tehlil ve zikirde bulunmak; işlenen günahlardan ötürü gözyaşları içinde ve pişmanlık duyarak Yüce Allah'a içten/samimi tövbede bulunmak; bu geceye verilen kıymetin kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'i ruhumuza nakşederek çokça okumak; dua etmek; fakirleri, yetimleri, yaşlıları ve çocukları sevindirmek; verdiği nimetlerden dolayı Yüce Allah'a şükretmek; nefis muhasebesi yapmak ve mümkünse itikâfa girmek bu geceyi ihya etmenin en iyi yolları arasında sayılabilir.

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