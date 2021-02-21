Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi hangi güne denk geliyor?
Kadir Gecesi, Müslüman aleminin değerli kitabı Kur’an- Kerim’de ‘Bin aydan daha hayırlı’ olarak belirtilir. Müslüman alemi için önemli günlerden biri olarak sayılan Kadir Gecesi’nin ne zaman olduğu ve hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Peki, Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi hangi güne denk geliyor?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2021 yılı dini takvimlerine göre Kadir gecesi 2021 yılı için mayıs ayında idra edilecek.
Kadir gecesi hangi güne denk geliyor?
Bin aydan daha hayırlı gün olarak bilinen Kadir gecesi 2021 yılı 8 Mayıs Cumartesi gününe denk gelmektedir.
Kur’an-ı Kerim’in indiği gecede Rabbimiz bizlere bugünün önemini kavramamız için Kadir suresini indirmiştir. Peygamber Efendimiz’de (s.a.s) bu gecenin kıymetini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) şeklinde belirtmiştir.