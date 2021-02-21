Kadir Gecesi, Müslüman aleminin değerli kitabı Kur’an- Kerim’de ‘Bin aydan daha hayırlı’ olarak belirtilir. Müslüman alemi için önemli günlerden biri olarak sayılan Kadir Gecesi’nin ne zaman olduğu ve hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Peki, Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi hangi güne denk geliyor?