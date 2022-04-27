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Oruç Kadir Gecesi namazı ne zaman saat kaçta kılınır? Kadir Gecesi namazı yatsıdan sonra mı kılınır?
Oruç

Kadir Gecesi namazı ne zaman saat kaçta kılınır? Kadir Gecesi namazı yatsıdan sonra mı kılınır?

Mübarek Kadir Gecesi bugün yani 27 Nisan Çarşamba akşamı idrak edilecek. Bu mübarek gecede Kadir Gecesi namazı kılacak olanlar "Kadir Gecesi namazı saat kaçta kılınır?" sorusunu araştırıyor. Kadir Gecesi namazı kılınışı:

Yeniakit Publisher
2022-04-27 16:56:00 -
Kadir Gecesi namazı ne zaman saat kaçta kılınır? Kadir Gecesi namazı yatsıdan sonra mı kılınır?

2022 yılının Kadir Gecesi 27 Nisan Çarşamba gecesi idrak edilecek. Kadir Gecesi namazı kılacak olanlar ise 'Kadir Gecesi namazı saat kaçta kılınır?' sorusunun cevabını merak ediyor.

Kadir Gecesi namazı ne zaman saat kaçta kılınır? Kadir Gecesi namazı yatsıdan sonra mı kılınır?

Kadir Gecesi namazı yatsının ardından imsak kesilinceye kadar kılınabilir. Kadir Gecesi'nde 4 veya 12 rekat şeklinde Kadir Gecesi namazı kılınır. Bu namaz kılınırken Kadir Suresi de okunur.

1.rekatta Fatiha ile 3 Kadir Suresi

2.rekatta Fatiha ile 3 İhlas suresi

3.rekatta Fatiha ile 3 Kadir suresi

4.rekatta Fatiha ile 3 İhlas suresi okunur.

İki rekatta bir Tahiyyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" denir. Bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur. Mümkünse kandil gecesi bir de Tesbih Namazı kılmalıdır.

Kadir Suresi okunuşu meali | Kadir Suresi oku
Kadir Suresi okunuşu meali | Kadir Suresi oku

Oruç

Kadir Suresi okunuşu meali | Kadir Suresi oku

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