Kadir Gecesi 2020 ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi'nin önemi nedir?

Kadir Gecesi 2020 ne zaman? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılmaya başladı. Mübarek Ramazan ayına girilmesiyle birlikte mümin vatandaşlar Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor? Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Bu kutlu gece, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gecedir. Kadir Gecesi önemi nedir? sorusunun yanıtı ve Kadir Gecesi 2020 tarihi ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Kadir gecesi 2020 ne zaman?

Kadir Gecesi bu yıl 18 Mayıs 2020 gününü 19 Mayıs’a bağlayan gece idrak edilecek.

Müslümanlara Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahy edildiği Kadir Gecesi bu ayın içindedir. Hangi gün olduğu bilinmemekle birlikte Ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecesi olarak kabul edilir. Kadir gecesi ile ilgili Kur'an'ın 97. süresi olan Kadir Suresinin ilk üç ayetinde, “Şüphesiz, biz O'nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır” denmektedir.

Kadir gecesi önemi nedir?

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir. Dini literatürde ise “leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sure bu gecenin fazileti hakkında nazil olmuştur. Surede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir.

Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı bu kutlu gecede tüm Müslüman alemi ellerini semaya açmakta ve dua etmektedir. Aynı zamanda Kadir Gecesi çeşitli ibadetlerle geçirilir, Kur’an-ı Kerim okunur. Bu gecede gökyüzünün isteklere ve dualara tamamen açıldığı da belirtilir.