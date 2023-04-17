Kadir Gecemiz mübarek olsun! İşte Kadir Gecesi yapılması gerekenler

Allah azze ve cellenin, lütfederek insanlara seslenmeye başladığı ve bu vesileyle gönderdiği Kur'an-ı Kerim, Ramazan ayının 27’nci gecesinde inmeye başladı. Bu gece, Kur'an-ı Kerim'de “Bin aydan daha hayırlı” olarak nitelendirilen Kadir Gecesi... Ramazan'ın son 10 gününde aranması tembihlenen Kadir Gecesi, genel kanıya göre ayın 27'nci gecesi olarak kabul ediliyor.

Kadir Gecesi'ne dair Allah (c.c.) Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor:

“Doğrusu biz Kur'ân'ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece, tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.” (Kadir sûresi, 97/ 1-5)

Kadir Gecesi'nin kıymeti

Kadir Gecesi'nin şeref ve kıymetinin sebepleri ise şu şekilde:

Kur'an-ı Kerim bu gece inmeye başladı.

Bu gece yapılacak olan ibadetler, bin aydan daha faziletli.

Gelecek sene yaşanacak tüm gelişmeler, Allah'ın ezeli kaza ve takdiri ile, ilgili meleklere bu gece bildirilir.

Bu gece birçok melekler yer yüzüne iner. Yer yüzüne inecek melekler arasında Cebrail de bulunur.

Kadir Gecesi, tanyerinin ağarmasına kadar esenliktir. Her türlü kötülükten uzaktır. Bu gece yer yüzüne inecek olan melekler, tüm mü'minlere selam verirler.

Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber genellikle Ramazan'ın yirmi yedinci gecesinde olduğu tercih edilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s) bunun kesinlikle hangi gece olduğunu belirtmemiş, ancak; “Siz Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız” (Buhârî, Leyletü'l-Kadir, 3; Müslim, Sıyam, 216) buyurmuştur. (Sorularla İslamiyet)

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kadir Gecesi ibadetleri

Bu gece yapılacak olan ibadetler bin aydan daha hayırlı olduğundan, Kadir Gecesi mutlaka ibadetle geçirilmelidir. Kaza namazı olanlar kaza namazlarını kılmaya gayret etmeli, olmayanlar ise nafile namazlarla gecesini süslemelidir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim okumalarına devam etmeli ve bolca tevbe istiğfar ederek Allah'ın merhametine sığınılmalıdır. Sonsuz hazineye sahip olan Allah'a müracaat edip duayı da eksik etmemek gerekir.

Kadir Suresi Arapça:

Kadir Suresi anlamı:

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

Kadir Gecesi duası

Hz. Aişe validemizin, “Ey Resulullah, Kadir Gecesi'ne rastlarsam nasıl dua edeyim?” şeklindeki sorusuna, Efendimiz (s.a.v.) şu cevabı vermiştir:

“Allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fu annî.

Allah'ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet.” diye dua et.

Kadir gecesi tesbihleri | Kadir gecesinde hangi zikirler yapılır?

Kadir gecesini izikrel geçirmek son derece önemi. Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

Hz. Peygamber (SAV) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur." Laihahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim.

Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer. [Tefsir-i Mugni]

Ayrıca Kadir Gecesi’nde El-Mü’min, Es-Selâm, El-Müheymin ve El-Hafîz esmalarının 99 kez tekrarlanmasının önemli olduğu ifade ediliyor.

Kadir Gecesi namazı kaç rekat, nasıl kılınır?

Bu gecede kılınacak namaz 4 rekat veya 12 rekat şeklinde idrak edilebilir:1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas SuresiKadir namazı kılınışı sırasında iki rekatta bir Tahiyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa 'Allah-u Ekber , Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd' denir. Bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur.

Bu gece mutlaka ibadetle geçirilmelidir. Gecenin tümünü ibadetle geçiremeyenler, teravih namazının ardından mutlaka bir miktar ibadete devam edip duayı ihmal etmemelidir.

Müslümanları unutmayalım

İslam büyükleri, dua ederken kendimizle ilgili isteklerimizi araya sıkıştırmamızı, duanın büyük bölümünü din kardeşlerimiz hakkında hayırlar isteyerek geçirmemizi tavsiye buyuruyor. Özellikle zulüm altında yaşamak zorunda kalan Filistinli, Doğu Türkistanlı, Arakanlı, Suriyeli Müslümanlar için dua etmeyi de unutmamak gerekiyor.