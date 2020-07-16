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Medya

Kadir Çöpdemir bu akşam TRT’nin canlı yayın konuğu

TRT’nin, geleceğin iletişimcileri ile medya profesyonellerini buluşturduğu “Ben Olsaydım” programına bu akşam oyuncu Kadir Çöpdemir konuk oluyor. Geleceğin İletişimcileri Yarışması Instagram hesabı canlı yayınında merak edilen tüm soruları yanıtlayacak olan Çöpdemir, genç iletişimcilere de tavsiyelerde bulunacak.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 09:18:00 -
Kadir Çöpdemir bu akşam TRT’nin canlı yayın konuğu

TRT, geleceğin iletişimcilerini alanında başarılı ve ünlü isimler ile buluşturmaya devam ediyor. Geleceğin İletişimcileri Yarışması kapsamında düzenlenen “Ben Olsaydım” programında bu akşam genç iletişimciler, oyuncu Kadir Çöpdemir ile bir araya geliyor.

“Kamera mı, mikrofon mu? Bir spiker için hangisi daha zor?Radyonun geleceği nasıl şekillenecek? Geleceğin iletişimcileri farklı alanlarda nasıl uzmanlık kazanabilirler?” gibi konu başlıklarına değinileceği canlı yayında Acar Acartürk soracak, Kadir Çöpdemir yanıtlayacak.

“Ben Olsaydım” programı 16 Temmuz (bugün) saat 22.00’de TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması Instagram hesabında.

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