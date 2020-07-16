Kadir Çöpdemir bu akşam TRT’nin canlı yayın konuğu

TRT, geleceğin iletişimcilerini alanında başarılı ve ünlü isimler ile buluşturmaya devam ediyor. Geleceğin İletişimcileri Yarışması kapsamında düzenlenen “Ben Olsaydım” programında bu akşam genç iletişimciler, oyuncu Kadir Çöpdemir ile bir araya geliyor.

“Kamera mı, mikrofon mu? Bir spiker için hangisi daha zor?Radyonun geleceği nasıl şekillenecek? Geleceğin iletişimcileri farklı alanlarda nasıl uzmanlık kazanabilirler?” gibi konu başlıklarına değinileceği canlı yayında Acar Acartürk soracak, Kadir Çöpdemir yanıtlayacak.

“Ben Olsaydım” programı 16 Temmuz (bugün) saat 22.00’de TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması Instagram hesabında.