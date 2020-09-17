Kadınlarla tuzak kuran gasp çetesi cezaevine gönderildi

14 Eylül’de Kumla’da yaşanan olayda O.A. ve O.S adlı kişiler, iki kadınla buluşmak için bir otele gitmişti. Burcu Y. ve Kader Y’nin yanında otele gelen Umut Y.A, Cüneyt T. ve Kemal S., silah tehdidiyle O.A. ve O.S’nin paraları ile cep telefonlarını gasbedip kadınlarla birlikte otomobile binerek kaçmıştı. İhbar üzerine durdurulan araçta gözaltına alınan 5 zanlının üzerlerinde ve otomobilde yapılan aramalarda gasbedilen eşyaların yanı sıra bir miktar uyuşturucu ve 3 tabanca ele geçirilmişti. Adliyeye sevk edilen 5 kişi, ‘gasp ve yağma amacıyla suç şebekesi oluşturmak’tan tutuklandı.