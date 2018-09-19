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Kadınların ortak derdi: Kemik Erimesi

Her üç kadından birini tehdit ediyor tedavisi ise çok uzun ve pahalı..

19 Eylül 2018 Çarşamba 18:41
Kadınların ortak derdi: Kemik Erimesi


Halk arasında ''Kemik erimesi'' olarak bilinen osteoporoz, her üç kadın ile her sekiz erkekte bir görülüyor ve kadın ölümlerinin en büyük ikinci sorumlusu!

50 yaşın üzerindeki her üç kadından birisinde görülen, tedavisi uzun süren ve oldukça pahalı olan osteoporozun, önemli bir sorun..

Osteoporozun, kemiklerde zayıflama ve kemik yapısının değişmesine bağlı olarak, kemiklerin daha kolay kırılır hale gelmesine yol açıyor. Bu hastalık özellikle ileri yaşlarda ortaya çıkıyor.

Uzmanlar, sağlıklı kemik gelişimi için dengeli ve özellikle de kalsiyumdan zengin beslenme, güneş ışınlarından azami faydalanma ile fiziksel aktivitenin önem kazandığına dikkati çekiyor.

Bütün dünyada 50 yaş üzeri yaklaşık 200 milyon kadın osteoporoz hastası..

ZAYIFLIK BÜYÜK RİSK

Zayıf ve uzun boylu hanımlarda osteoporoz görülme riski daha fazla.. Kilolu olmak birçok açıdan sağlık sorunu çıkarıyor olsa da osteoporoz yönünden avantaj sağlıyor.

Zayıflık her şeyde avantaj olduğu halde, osteoporoz konusunda dezavantaj. Şişman kadınlara göre, zayıf ve uzun boylu kadınlarda osteoporoz görülme riski daha fazla. Zayıf kadında yağ dokusu daha az. Menopozal dönemde yağ dokusunun östrojen üretme yeteneği oluyor. Şişman kadında bu şans var, ama zayıf kadında bu etki maalesef yok.

Vücutta östrojenin bulunmadığı menopoz dönemi osteoporoz için zemin oluşturuyor.

KALÇA KIRIĞI EN TEHLİKELİSİ

Kemik döngüsü 35 yaş civarında tamamlanıyor. 35'e kadar ne aldıysa onunla kalıyor ve bu yaştan sonra vücuttan yemeye başlıyor. Menopozdan sonra bu yeme daha da artıyor. Özellikle ailede osteoporoz bulunan, sigara içen, zayıf ve uzun boylu kişilerde osteoporoza daha sık rastlanıyor.

Yaşlanan nüfusla birlikte osteoporoz, büyük bir sorun haline gelip, kemiklerin kırılganlığını arttırıyor. En çok korkutan ise kalça kırıkları. Kalça kırığı yüzde 25 ölümle sonuçlanabiliyor..

KEMİK KAYBINI ÖNLEMEK VE KIRIK RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN

● Yeterli kalsiyum ve D vitamin almalısınız.

● Asla sigara içmeyin

● Ani kilo kaybından kaçının

● Düzenli egzersiz yapın

● Asla alkol kullanmayın

● Uygun ve kaymayan ayakkabı giyin

● Görme bozukluğu takılıp düşmeye sebep olur bundan dolayı göz muayenesi olun ve dereceli gözlük kullanın

● Evde takılabilecek ayak altı cisimleri kaldırın (oyuncak, elektrik kordonu vb. )

● Uyku hapı veya sakinleştirici ilaç kullanırken sokağa yanınızda biriyle çıkın halsizlik veya dikkatsizlik neticesinde düşebilirsiniz.

 

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 18:41
  1. kemik kaybı
  2. kemik erimesi

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