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Aktüel

Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada!

Konya'da bir marketin indirim gününde iki kadın düdüklü tencere almak için kavga etti. Cep telefonuyla kayda alınan o anlar, olay yerine gelen polisin kadınları ayırmasıyla son buldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-25 16:00:00 -

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir marketin indirim gününde iki kadının düdüklü tencere alma kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadınları ancak olay yerine gelen polis ayırabildi.

Tencere için birbirlerine girdiler

Edinilen bilgiye göre, bir marketin indirim gününde ürünler arasında bulunan düdüklü tencereyi almak isteyen iki kadın arasında arbede yaşandı. Bu yaşananlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı ve sosyal medyada yer aldı. Kadınlardan birisi aldığı düdüklü tencereyi yere koyarak üzerine kapanırken, diğer kadın üzerine çıkıp tencereyi almaya çalıştı.

Bu sırada konuşan kadınlardan birisi, "Ben sabahtan beri geldim, bu kadın geldi aldı" derken, "Polisi çağırın" sesleri yükseldi.

Polis güçlükle ayırdı

Bir müşteri, "Ayıp değil mi" derken, bir başkası, "Abla, düdüklü tencere için birbirinizi böyle kırmaya değer mi" sorusunu yöneltti. Alttaki kadının elinden düdüklü tencereyi alırken, markete polisler geldi. Polisler kadınları ayırırken, kadınlardan biri marketten çıkarıldı. Kadınların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

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