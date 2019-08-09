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Kadınların cadde üzerindeki “eş” kavgası kamerada

Samsun’da, 2 grup kadınların cadde üzerindeki “eş” kavgası anbean güvenlik kamerasına yansırken kavgaya karışan ve hakkında 3 ayrı suçtan yakalanması bulunan bir kadın ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

09 Ağustos 2019 Cuma 08:59
Kadınların cadde üzerindeki “eş” kavgası kamerada

Samsun’da, 2 grup kadınların cadde üzerindeki “eş” kavgası anbean güvenlik kamerasına yansırken kavgaya karışan ve hakkında 3 ayrı suçtan yakalanması bulunan bir kadın ise polis ekiplerince gözaltına alındı.


Olay, İlkadım ilçesi Süleymaniye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kadın cadde üzerinde bulunan bir kafede otururken yanlarına koşarak gelen 3 kadın ile aralarında iddiaya göre “eş” tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken 2 gruptan oluşan kadınlar küfürler ederek birbirilerine saldırmaya devam etti. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen yunus ekipleri kısa sürede kavgayı kontrol altına aldı.



Yakalanması olduğu ortaya çıktı


Yunus ekipleri şüpheli şahısların kimlik sorgularını yaptığı sırada ise E.T. ismindeki kadının 3 ayrı suçtan yakalaması ortaya çıktı. Ekiplerce olay yerinde gözaltına alınan kadın polis merkezine götürüldü.



Kavga anı güvenlik kamerasında


2 ayrı gruptan oluşan kadınların kavga anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 08:59
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