Kadınları çalışma hayatına yönlendirecek yeni fırsat

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Ferizli Belediyesi’nin ortaklığında gerçekleştirilen ‘Kültür Ortamında Salep Yetiştirilmesi ve İşlenmesi’ projesi kadınların istihdam edilmesine katkı sunacak. Başkan Ekrem Yüce, imzalanan protokolün hayırlı olmasını temenni ederek, “Düşük gelirli ya da geliri olmayan sosyal yardım ile geçimini sağlayan toplam 23 kadın vatandaşımızı istihdam edeceğiz” dedi.

Sosyal Gelişim Merkezi’nde meclis sonrası atılan imzaların hayırlı olmasını dileyen Başkan Ekrem Yüce’ye MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu ve Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu eşlik etti. MARKA desteği ile hazırlanan proje kapsamında Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi’nde ekimi gerçekleştirilen salep yetiştiriciliğinde toplam23 kadın istihdam edilecek. Alanın ekime hazır hale getirilmesi, ekilecek ve ekilen yerlerin bakımının gerçekleştirilmesi, ürün hasadı ve oluşturulacak salep tesisinde işlenerek satışa hazır hale getirilmesi gibi işlemler kadın eliyle gerçekleştirilecek.

Proje kadınları çalışma hayatına yönlendirecek

20-40 yaş arası sosyal yardım ile geçimini sağlayan düşük gelirli ya da geliri olmayan çiftçi kadınların emekleri ile gerçekleştirilecek ‘Kültür Ortamında Salep Yetiştirilmesi ve İşlenmesi’ projesine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “Büyükşehir Belediyesi olarakkadın istihdamına projeler gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda bir yenisine daha imza atarak Ferizli Belediye’miz ile beraber MARKA’nın destekleriyle düşük gelirli ya da geliri olmayan sosyal yardım ile geçimini sağlayan toplam 23 kadın vatandaşımızı istihdam edeceğiz. Daha önce Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi’nde ekimini gerçekleştirdiğimiz salep yetiştiriciliğinde istihdam edilecek kadınlar uygulamalı olarak eğitilecek. Gerçekleştirdiğimiz proje ile kadınlarımızı çalışma hayatına yönlendirecek, sosyal ve ekonomik yönden iyileşmelerini sağlayacağız” dedi.

Kadın eli değecek

Başkan Ekrem Yüce, “Salep ekilecek alanın hazır hale getirilmesi, ekilecek ve ekilen yerlerin bakımının gerçekleştirilmesi, ürün hasadı ve oluşturulacak salep tesisinde işlenerek satışa hazır hale getirilmesi gibi işlemler kadın eliyle gerçekleştirilecek. Ürünlerin satışını ise Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde yöresel ürünler satış noktalarında gerçekleştireceğiz. Projeye desteklerinden ötürü MARKA’ya, projenin yürütücüsü olan Ferizli Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Kadınlarımızı çalışma hayatlarına yönlendirme adına gerçekleştirilen bu projenin hayırlı olmasını dilerim” dedi.