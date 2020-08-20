'Kadınlarda yaralanmalar oldu' iddiası! Doğum kontrol cihazı, Alman şirkete pahalıya patladı

Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer tarafından doğum kontrolü için bir cihaz üretildi. Bu cihaz kadınlarda sağlık sorunlarına sebebiyet verdi. Bu nedenle Bayer hakkında Amerika'da dava açıldı.

Kadınlarda yaralanmalara sebep oldu

Şirketten yapılan açıklamada, doğum kontrolü için kullanılan Essure adlı cihazın kadınlarda yaralanmalara sebep olduğu iddiası ile şirket hakkında Amerika'da açılan davalardan vazgeçmeleri amacıyla davacıların yaklaşık yüzde 90'ı ile anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Bayer tarafından uzlaşabilmek için davacılara yaklaşık 1,6 milyar dolarlık ödeme yapılacağı bildirilirken şu anlık anlaşma sağlanamayan diğer davacılar ile de temasların sürdüğü öğrenildi.

Dikkat çeken durum: Kabul etmediler

Yapılan açıklamada ise ilginç bir durum göze çarptı. Uzlaşma anlaşmalarında Alman şirket Bayer tarafından herhangi bir kabahat ya da sorumluluğun kabul edilmediği belirtildi.

Bayer, 24 Haziran tarihinde de yabani otlara karşı kullanılan glifosat isimli maddeyi içeriğinde barındıran tarım ilacının kansere neden olduğu gerekçesi ile Amerika'da hakkında açılan davalarda uzlaşabilmesi için davacılara 10,9 milyar dolar ödeneceğini duyurmuştu.