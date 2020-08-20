  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık 'Kadınlarda yaralanmalar oldu' iddiası! Doğum kontrol cihazı, Alman şirkete pahalıya patladı
Sağlık

'Kadınlarda yaralanmalar oldu' iddiası! Doğum kontrol cihazı, Alman şirkete pahalıya patladı

Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer tarafından üretilen doğum kontrol cihazı, kadınlarda sağlık sorunlarına sebep oldu. Bayer, davacılarla anlaşma yoluna gitti ve 1,6 milyar dolar ödeyeceklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 22:29:00 - 2020-08-20 22:30:41
'Kadınlarda yaralanmalar oldu' iddiası! Doğum kontrol cihazı, Alman şirkete pahalıya patladı

Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer tarafından doğum kontrolü için bir cihaz üretildi. Bu cihaz kadınlarda sağlık sorunlarına sebebiyet verdi. Bu nedenle Bayer hakkında Amerika'da dava açıldı.

Kadınlarda yaralanmalara sebep oldu

Şirketten yapılan açıklamada, doğum kontrolü için kullanılan Essure adlı cihazın kadınlarda yaralanmalara sebep olduğu iddiası ile şirket hakkında Amerika'da açılan davalardan vazgeçmeleri amacıyla davacıların yaklaşık yüzde 90'ı ile anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Bayer tarafından uzlaşabilmek için davacılara yaklaşık 1,6 milyar dolarlık ödeme yapılacağı bildirilirken şu anlık anlaşma sağlanamayan diğer davacılar ile de temasların sürdüğü öğrenildi.

Dikkat çeken durum: Kabul etmediler

Yapılan açıklamada ise ilginç bir durum göze çarptı. Uzlaşma anlaşmalarında Alman şirket Bayer tarafından herhangi bir kabahat ya da sorumluluğun kabul edilmediği belirtildi.

Bayer, 24 Haziran tarihinde de yabani otlara karşı kullanılan glifosat isimli maddeyi içeriğinde barındıran tarım ilacının kansere neden olduğu gerekçesi ile Amerika'da hakkında açılan davalarda uzlaşabilmesi için davacılara 10,9 milyar dolar ödeneceğini duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğru çıkarsa Türkiye uçuşa geçecek! Yüzde 5'i Türkiye'nin 70 yılını kurtaracak
Ekonomi

Doğru çıkarsa Türkiye uçuşa geçecek! Yüzde 5'i Türkiye'nin 70 yılını kurtaracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cuma günü açıklayacağını söylediği müjdenin Akdeniz’de petrol ya da doğalgaz bulunması olduğu iddia ediliyor. Enerj..
Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Bir açıklama daha geldi: Hayırlı olsun
Gündem

Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Bir açıklama daha geldi: Hayırlı olsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün açılan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Erdoğan'ın 'müjde' açıklaması sonrası bir kentimizde büyük heyecan
Gündem

Erdoğan'ın 'müjde' açıklaması sonrası bir kentimizde büyük heyecan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın büyük bir müjde vereceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrası Zonguldak açıkla..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı