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Kadınlarda saç dökülmesine dikkat

Saç Ekimi Uzmanı Songül Alçı, kadınlarda saç dökülmesine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

27 Ağustos 2019 Salı 10:58
Kadınlarda saç dökülmesine dikkat

Saç Ekimi Uzmanı Songül Alçı, kadınlarda saç dökülmesine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.


Saç Ekimi Uzmanı Songül Alçı, “Kadınlar günümüz estetik çözümleri ile her sorunlarına çare bulabilirken saç sorunu hala tam olarak çözülebilmiş değil. Erkeklerde saçsızlık olur hatta saçsız erkekler bile trend oluşturabilirken kadında saçsızlık ve sac seyrekliklerini kabul edemiyoruz. Saç dökülmeleri saç çizgimizin yavaş yavaş genişlemesi panik, oluşan seyreklikler büyük mutsuzluk hepimizde. Kadınlarda zayıflama çabaları, hormonal sorunlar, demir eksikliği hamilelik, şehir hayatı, iş stresi, boşanma, sık kuaför, sık boyama, saçları ile aşırı oynama, sac uzatma nedenli takılan klipsler, eklenen saçlar derken saclar devamlı travmaya maruz kalıyor. Sonuçta hasarlı sacları, seyreklikleri, saç açıklıklarını onarmak Onlarda erkekler kadar kolay olmuyor.Kadınlarda kaybedilmiş saclar çoğu durumda geri yerine konulamıyor. Her sac seyrekliği ve her saç dökülme tipi saç ekimi yapmak için uygun olmayabiliyor. Kadınlar sadece erkek tipi dökülme ve menopoz sonrası dökülmelerde yada saçlı bölgede yara izleri gibi durumlarda saç ektirebiliyor. Gitmeniz gereken yer bir dermatolog ve size yapılacak bir seri tahlil ile saç dökülme nedeniniz bulunacak bu duruma özel belki bir diyetisyen belki jinekolog belki endokronoloji bölümüne yönlendirileceksiniz. Ya da saç ekimi için uygundur denilerek bir saç ekim bölümüne yönlendirileceksiniz. Saç ekimi için uygun aday iseniz yani iki kula arası mesafede arka bölgede saçlarınız sık ve sağlıklı ise saç ekimi yaptırabilir çok iyi bir sonuca ulaşabilirsiniz. Saçlarınız uzunken saç ekimi artık yapılıyor burada da endişe edilecek bir durum yok. 3. Gün saçlarınızı yıkayıp işe gidebilirsiniz” dedi.


Saç seyrekliğinde birinci maddeninvar olan saçları korumak olduğunu ifade eden Alçı, “İkinci basamak seyreklikler canımızı sıkıyor ve sosyal ve özel hayatımızda problem oluşturuyorsa şimdi sıklıkla yapılan işlem saç pigmentasyonu saç efekti ya da saç gölgelendirme olarak ta bilinen bu işlem erkek ve kadında saç seyrekliklerinde ,saç ekim düşünülmediği ve yapılamayacağı durumlarda, saç ekimini ertelemek için, başvurulan bir işlem. Kadınların kalıcı makyaj olarak kaş seyrekliklerinde dudak renklendirmede kirpik dibi eyeliner uygulamalarında aslında çok yabancı olmadıkları bir işlem. 3-5 yıl kalıcılığı olan bu işlem kadınları oldukça rahat ettiriyor. İşlem sırasında ağrı acı hissetmiyorsunuz. Seyrek bölgenin genişliğine göre işlem 2-4 saat arasında sürüyor. Belki kalıcılığı arttırmak için ihtiyaç duyulduğundan üzerinden tekrar geçilebiliyor. Seyreklikler karsıdan fark edilmeyince kadında dikkatlerin saçında olamadığını görünce artık bu kaygı ortadan kalkıyor. Erkeklerinde artık sıklıkla tercih ettiği bir yöntem haline gelen saç pigmentasyonu son zamanların en revaçta işlemi” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 10:58
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