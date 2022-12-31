Kadınlarda kum dökme neden olur ve belirtileri nelerdir?

Kadınlarda kum dökme hareketsiz yaşam ve dengesiz beslenmeden kaynaklanmaktadır. Böbrek ve kasık ağrıları sonucunda ortaya çıkan kum dökme idrar testi sonucunda da teşhis edilmektedir.

Kum dökme idrarda lökosit ve eritrosit gibi kan hücrelerinin bulunması ile tespit edilmektedir. Ayrıca idrarda bazı kristallerin görülme olasılığı da bulunmaktadır. Hastaların çoğu yaşadıkları ağrılar sebebiyle acil servise başvurmakta ve tedavi olmayı amaçlamaktadır.

Kadınlarda kum dökme neden olur?

Hürriyet'in haberine göre; kadınlarda kum genellikle vücudun mevcut sıcaklığında çözünemeyen sistin, fosfat ve oksalat gibi kristaller sebebi ile oluşmaktadır. Vücuttaki idrar çıkışı böbreklerden idrar kanalları sayesinde mesaneye idrarın taşınması ve idrarın vücuttan atılması şeklinde oluşmaktadır. Tüm kanallar sistem içerisinde ince olmakta ve büyük, katı maddelerin geçişi için uygun olmamaktadır. kanallardan geçemeyen kristaller ise böbrekte kalmakta ve böbrekte kum oluşturmaktadır.

Kadınların idrarlarında fazla kalsiyum bulunması, bazı ilaçların kullanımı, ürik asit sebebiyle ortaya çıkan gut, crohn hastalığı ve ülseratif kolit gibi hastalıklar böbreklerde kum oluşumuna sebep olmaktadır. Ayrıca ailede genetik durum da böbrek kumu oluşmasının açıklaması olabilmektedir. Genellikle ebeveynlerinde böbrek kumu olan hastaların kendilerinde de bu hastalığın görülme olasılığı yüksek olmaktadır.

Belirtileri

Kadınlarda kum dökme belirtileri idrardaki kristallerin boyutlarına göre değişkenlik göstermektedir. İnce idrar kanallarından geçebilen küçük kristaller genellikle kum dökme belirtisi göstermemektedir. Fakat daha büyük boyuttaki taşlar kanalların tıkanmasına neden olduğu için ağrılara sebep olmaktadır. Eğer hastalığın tedavisi gecikir ise ağrılar da daha şiddetli olabilmektedir.

Kadınlarda kum dökme genellikle kaburgalar ve kalça arasında ya da alt karından vücudun yan kısmına yayılan ağrılar ile kendini göstermektedir. Bu ağrılar ise daha sonra sırta ve kasık bölgesine yayılmaktadır. Ağrıların artması ile mide bulantıları da görülebilmektedir. Bunlar dışında yaygın olarak görülen belirtiler şunlardır:

- İdrar yapma esnasında yanma hissi

- İdrarda görülen kahverengi, pembe veya kırmızı renkli kan

- İdrarda kötü koku

- İdrarda gözle görülecek küçük taşlar veya kum

- İdrara sürekli çıkma isteği

- Enfeksiyon oluşur ise ateş ve titreme gibi belirtiler gözlemlenmektedir.

Ne iyi gelir?

Kum dökme belirtisi gösteren veya tedavi sürecinde olan kadınların bazı noktalara dikkat etmesi gerekmektedir. Özellikle fazla tuz kullanımından kaçınmak, hatta mümkünse tuz kullanımını sıfıra indirmek gerekmektedir. Bunun yanı sıra kum döken kişilerin günde en az 2 veya 3 litre su tüketmesi çok önemlidir. Bol su idrarın yapısını düzenlemekte ve kum dökmenin gerçekleştirilmesini kolaylaştırmaktadır. Beslenme düzenine lifli yapıda bulunan sebze ve meyvelerin daha fazla tüketilmesi de oldukça önemlidir.

Böbrek kumuna iyi gelen durumlardan birisi de hareketli yaşamdır. Kum dökme rahatsızlığı bulunan kadınlara ip atlama, voleybol veya basketbol gibi egzersizler önerilmektedir. Vücudun kendi çabası ile atılamayan büyük taşlar için ise tıbbi müdahale gerekmektedir.

Tedavisi

Kum dökme tedavisi hastalık derecesine göre değişmektedir. Basit şikayetlere sebep olan küçük taşlar için cerrahi müdahale gerekmemektedir. Bazı kişilerin kum dökmeleri için ağrı kesici ve bol su içmeleri dışında herhangi bir şeye ihtiyaçları bulunmamaktadır. Fakat taşlar idrar yolunda takılı kaldı ise veya idrar yolu enfeksiyonu ile ilişkiliyse ameliyat gerekebilir.

Bunların yanı sıra ses dalgaları ile taş kırma yöntemi oldukça yaygın kullanılan bir yöntemdir. Taşın boyutu ses dalgaları ile kırılamayacak büyüklükte ise lazer ile taş kırma tedavisi de uygulanabilmektedir.