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Kadınlarda doğum sonrası dikkat

Op.

07 Mart 2019 Perşembe 09:40
Kadınlarda doğum sonrası dikkat

Op. Dr. Hakkı İzmirli, vajinoplasti veya vajina estetiğinin, doğum sonrası ya da yaşlanmaya bağlı oluşan vajinada genişleme, sarkma, gevşeme gibi sorunları düzeltmek için yapılan bir ameliyat olduğunu söyledi.


Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hakkı İzmirli, vajinoplasti ameliyatının genel anestezi altında veya sedasyon ile desteklenmiş lokal anestezi altında yapılabildiğini ifade ederek ”Lazerle veya başka cerrahi yöntemlerle vajina daraltılır. Yapılan işleme göre 1 - 2 saat sürer. Ameliyattan hemen sonra hafif şişlik ve sızı olabilir. Uygun ilaçlarla kontrol altına alınır. Ameliyat günü yatak istirahati önerilir. 5-7 gün içinde hasta işine dönebilir. 4 hafta boyunca cinsel ilişki yasaklanır. Cerrahınız önerdiği takip ve bakım önerilerine uymak büyük önem taşır. İyileşme sürecinin bireysel farklılıklar gösterebileceğini anlamak önemlidir.Vajinoplasti ameliyatının sonuçlarının kalıcı olması amaçlanır ancak belirgin kilo artışı ya da ilerleyen zamanlardaki olası gebelikler sonuçları değiştirebilir” dedi.


Op. Dr. İzmirli uygun adayları şöyle sıraladı:


“ -Vajinal yapılarının şeklinden memnun olmayan ve bununla ilgili sorun yaşayan kadınlar.


-Cinsel aktivite esnasında ya da bisiklet sürerken ağrı, sızı yaşayan kadınlar.


-Birden çok vajinal doğum geçirmiş ve bunun sonunda ilişki sırasında yeteri kadar haz almayan kadınlar


-Önceden geçirilmiş genital bölge cerrahilerinin izlerinden sıkıntı duyan kadınlar, vajina estetiği ameliyatına uygun aday olabilirler “

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 09:40
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