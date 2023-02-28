'Kadınlara tecavüz' iftirası atan Prof. Ahmet Ercan Malatya'ya getirildi!
Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef almak isterken akla ziyan ifadeler kullanan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Malatya'ya getirildi.
Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef aldığı açıklamasında akıllara ziyan ifadeler kullandı.
Prof. Ercan sosyal medya hesabından, "Deprem bölgesine ilk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edildi." yalanını ortaya attı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek!
"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan Elazığ'da gözaltına alınan Prof. Ercan Malatya'ya getirildi.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ercan hakkında 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik sosyal medyadan yaptığı paylaşımı nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlattı. Prof. Dr. Ercan, soruşturma çerçevesinde başsavcılığın talimatı üzerine Elazığ'da gözaltına alındı. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Ercan'ın işlemleri sürüyor.
Prof. Dr. Ercan'ın işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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