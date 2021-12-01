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Kadın - Aile Kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı
Kadın - Aile

Kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı

Batman’ın Kozluk ilçesinde 145 anne ve anne adayına UYUMA ve KADES uygulamaları tanıtıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 20:04:00 - 2021-12-01 20:06:15
Kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı

Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kozluk ilçesinde 145 anne ve anne adayına yönelik sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında sunum yapıldı. Sunumda anne ve anne adaylarına UYUMA ve KADES uygulamaları tanıtıldı.

Kades nedir?

Kades, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

Kades uygulaması nasıl indirilir?

Akıllı telefon kullanıcısı kadınlar, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)” indirebiliyor. Kullanıcılar, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve EGM tarafından gelen aktivasyon kodu ile uygulamayı aktif hale getirebilecek.

Uygulamayı burdan https://www.icisleri.gov.tr indirebilirsiniz.

 

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