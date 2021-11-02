  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Kadınlara ‘altın bilezik’
Kadın - Aile

Kadınlara ‘altın bilezik’

Sanat ve meslek edindirme kursları, kadınlara yeni beceriler kazandırıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 16:59:00 - 2021-11-02 17:00:42
Kadınlara ‘altın bilezik’

YIL-MEK bünyesindeki sanat ve meslek edindirme kursları, kadınlara yeni beceriler kazandırıyor.

Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK), Yıldırım Kaymakamlığı ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen kurslar ile unutulmaya yüz tutan geleneksel sanatlar yeniden hayat buluyor.

YILMEK

Yıldırımlı kadınların sosyalleşerek, el becerilerini geliştirmeleri ve aile bütçelerine katkı sağlamaları maksadıyla Değirmenlikızık Kurs Merkezi’nde başlayan ve 120 saat sürecek eğitim tamamlayanlara sertifika verilecek. Kursiyerler, kendilerine böyle bir imkân sağladığı için Yıldırım Belediyesi ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür etti. Kadınların öncelikli hizmet grupları içerisinde yer aldığını hatırlatan Oktay Yılmaz, kadınlara yönelik 80 farklı branşta sanat ve meslek edindirme kursu düzenlediklerini söyledi.

YIL2

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Böyle ahlaksızlık görülmedi! Sözde fenomenin yaptığı iğrençlik pes dedirtti
Gündem

Böyle ahlaksızlık görülmedi! Sözde fenomenin yaptığı iğrençlik pes dedirtti

İnternette canlı yayın açarak oyun oynayıp ya da sohbet edip para kazanmayı deneyen yayıncılardan bazıları, vicdan sömürüsü yaparak takipçil..
Ahmet Hakan: Arınç’ın terk derdi...
Gündem

Ahmet Hakan: Arınç’ın terk derdi...

Ahmet Hakan, son dönemde yaptığı çıkışlarla gündem olan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'la ilgili polemik başlatacak bir yazı kaleme aldı. Ar..
Berdan Mardini konserinde görgüsüzlük!
Yaşam

Berdan Mardini konserinde görgüsüzlük!

Geçtiğimiz günlerde düğünde başında aşağı dolarlar saçılan Berdan Mardini, bu sefer de konserde dolar yağmuruna tutuldu. Sahneye çıkan bir k..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay